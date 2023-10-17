"Стійкий полудень": НАТО розпочало військові навчання із застосуванням платформ для ядерної зброї

Експерти припускають, що під час маневрів буде відпрацьовано механізми безпечного транспортування американської ядерної зброї на європейську територію, хоча офіційно це не підтверджено.

Сили 13 країн Північноатлантичного альянсу 16 жовтня розпочали військові навчання під назвою Steadfast Noon "Стійкий полудень". Це щорічні навчання НАТО, які проводяться вже понад десять років, але цього разу до маневрів будуть залучені платформи для ядерних озброєнь. Про це повідомляє War is Boring.

Навчання проводяться в умовах, коли Росія погрожує застосувати ядерну зброю і має намір вийти з глобальної угоди про заборону ядерних випробувань. Маневри проходять переважно в повітряному просторі над Італією, Хорватією і Середземномор'ям, а до числа залученої техніки входять сучасні винищувачі, літаки-розвідники, заправники, а також стратегічні бомбардувальники B-52.

З цієї нагоди генеральний секретар НАТО Єнс Столтенберг заявив про актуальність ядерного стримування на тлі війни в Україні, що триває. Він підкреслив, що повномасштабна війна, розв'язана Росією проти України, є нагадуванням про ту важливу роль, яку відіграє ядерна зброя НАТО в стратегії стримування.

"Незважаючи на те, що це звичайні навчання, "Стійкий полудень" допоможе забезпечити надійність, ефективність і безпеку ядерного стримування", — зазначив генсек.

І хоча офіційні джерела не повідомляють про подробиці маневрів, військові експерти вважають, що сили Альянсу відпрацьовуватимуть способи безпечного транспортування американської ядерної зброї на європейську територію з підземних сховищ у літаки, а також її встановлення на бойові літаки. Відомо, що американська ядерна зброя зберігається на півночі Італії, в Туреччині, Бельгії, Нідерландах і Німеччині, хоча офіційно це не підтверджено, зазначили експерти.

Раніше повідомлялося, що Кремль звинуватив Сполучені Штати в підготовчих роботах до ядерних випробувань на полігоні в Неваді і пригрозив дзеркальною відповіддю.

На цьому тлі керівництво Держдуми РФ звернулося до комітету з міжнародних справ з вимогою обговорити ратифікацію договору про всеосяжну заборону ядерних випробувань. Такі кроки, на думку аналітиків ISW, можуть свідчити про наміри Росії вийти з договору.