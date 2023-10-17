"Мінус" артдивізіон за два дні: під Херсоном ЗС РФ відчувають "снарядний голод", — Гуменюк (відео)

Російське командування намагається замаскувати втрати артилерії на лівобережжі Херсонщини, пояснила речниця ОК "Південь". Для цього змінили тактику обстрілів і використовують нові засоби ураження.

На лівобережжі Херсонщини ЗСУ мають плацдарм площею близько 6 кв. км, загрожуючи наміру ЗС РФ втримати окупований південь та Крим. Для того, щоб зупинити просування Сил оборони, ворог будує фортифікаційні споруди. Українська артилерія завдає відчутних втрат росіянам, розповіла начальниця пресцентру ОК "Південь" Наталя Гуменюк. Ворог позбувся 18 гармат, у нього злітають у повітря склади боєприпасів, тому відчувається "снарядний голод". Про те, як ЗС РФ компенсують втрати артилерії, пресофіцерка розповіла в ефірі Всеукраїнського телемарафону.

Гуменюк перелічила вдалі відпрацювання Сил оборони на півдні. З її слів, вдалось знищити 18 гармат ЗС РФ, при чому з них 12 шт. злетіли у повітря позаминулої доби, 6 шт. — минулої доби. Зазначимо, 18 гармат — це близько одного артилерійського дивізіону, втраченого росіянами на одному відтинку фронту в Україні.

Крім артдивізіону, ворог втратив 50 од. живої сили й три танки, наголосила речниця ОК "Південь". Це свідчить про успішну контрбатарейну боротьбу і снарядний голод, який, як заявила Гуменюк, російське командування намагається чимось компенсувати.

Щоб компенсувати дії артилерії ЗСУ, росіяни використовують нову тактику, вказала пресофіцерка. Зокрема, виділила два аспекти: по-перше, ЗС РФ сконцентрувались на обстрілах Херсону, по-друге, активно почали використовувати ударні безпілотники.

Ще один напрям злочинних дій російського командування — обстріли портової інфраструктури та зерносховищ на кордоні з Румунією, повідомила Гуменюк. На цих напрямках ворог використовує авіацію, запускаючи керовані авіабомби. Також цілеспрямовано скидають вибухівку неподалік від острова Зміїний та морських шляхів, якими ідуть кораблі з зерном.

"Вони [росіяни — Ред.], не маючи іншого способу тиску, використовують тактичну авіацію, час від часу спрямовуючи керовані авіабомби або якісь інші вибухові пристрої, які скидають в акваторію Чорного моря навколо острова Зміїний", — зазначала пресофіцерка.

Зі слів Гуменюк, в цілому на лівобережжі ЗС РФ продовжує утримати потужне угрупування, хоча й маневрує, щоб підсилити підрозділи, які воюють проти ЗСУ у Запорізькій області. Однак вона відзначила певні позитивні тенденції, зокрема — згадала про загострення "мародерської хвороби" в окупантів. Попередні випадки цієї "хвороби" збігались з моментами, коли ЗС РФ робили "жести доброї волі" та тікали з окупованих територій.

"Це означає, що вони, очевидно, визначають для себе черговий рубіж оборони, де будуть укріплюватися для того, щоб перезимувати".

Бої на Херсонщині: деталі

У звіті Генштабу ЗСУ станом на ранок 17 жовтня вказується, що ЗС РФ на сьогодні не ведуть активних наступів на Херсонщині. При цьому вони продовжують обстрілювати з авіації правий берег Дніпра та південні регіони. Зокрема, зафіксовано удари по шести населених пунктах.

Зазначимо, бійці ЗСУ показали, як протидіють спробам російських диверсантів пробратись на острови у гирлі Дніпра під Херсоном. На відео від українських воїнів показано знешкодження ДРГ, які намагались підібратись у надувному човні. Після влучання снаряда один солдат ЗС РФ загинув, двоє — зуміли врятуватись, свідчить запис з дрона загону "Коршунів генерала Марченка".

Нагадуємо, російське командування, починаючи з 10 жовтня, намагається захопити місто Авдіївка на північний захід від Донецька. За цей час рекордно зросли втрати ЗС РФ: ідеться про "мінус" 11 батальйонів живої сили й 18 артдивізіонів. Між тим Кремль не має можливості зібрати особливо відчутну кількість снарядів для осінньо-зимових обстрілів України: про це свідчать підрахунки, які провели українські розслідувачі.