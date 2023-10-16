Полювали "коршуни": під Херсоном ЗСУ спинили спробу висадки ворожої ДРГ на островах (відео)

Російське командування побоюється закріплення ЗСУ на островах у гирлі Дніпра та просування у напрямку Криму. Щоб завадити діям Сил оборони, надсилають диверсантів на надувних човнах.

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Аналітики Інституту вивчення війни (ISW) попередили про намагання російського командування не допустити масової висадки підрозділів ЗСУ на лівобережжі Херсонщини. Задля цього будують фортифікаційні споруди дорогою до Криму та продовжують тероризувати цивільне населення звільненого правобережжя. Один з напрямків дій ЗС РФ — спроба підібратись до Херсону з використанням ДРГ. Як одну з таких ДРГ знешкодили на островах на Дніпрі показали бійці роти БПЛА "Коршуни генерала Марченка". Відео удару по російському човну опубліковане у Telegram-каналі представника Сил оборони "Николаевский Ванек".

У дописі стверджується, що результати удару — "мінус" троє росіян: "2 300 і 1 200 + знищене відро". Удар — спільна робота бійців 123 бригади тероборони та зведеного загону груп БпЛА генерала Марченка. Росіяни намагались висадитись на островах під Херсоном, ідеться у повідомленні. Але щось пішло не так, свідчить відео з місця подій.

Запис показує, як надувний човен з російськими диверсантами рухається протокою між островами на південь від Херсону в гирлі Дніпра. За мить по човну "прилітає" і здіймається стовп диму. Пізніше безпілотник оглядає місцевість: видно залишки човна і кілька диверсантів, яким вдалось вибратись, але є й ліквідована ворожа одиниця.

Бої на Херсонщині: деталі

Російські джерела, на які посилаються аналітики ISW, стверджують, що ЗСУ закріплюється на островах під Херсоном та на плацдармах на лівому березі Дніпра. Щоб завадити просуванню Сил оборони, зводять фортифікаційні споруди та мінують поля. Зокрема, поруч з Новою Каховкою замінували три поля, ідеться у повідомлення воєнного оглядача Костянтина Машовця.

Між тим у ранковому звіті Генштабу ЗСУ станом на 16 жовтня вказано, що ворог обстріляв дев'ять населених пунктів на Херсонщині та Миколаївщині. Тим часом бійці ОСУВ "Одеса" вражають російську артилерію, склади та штаби на лівобережжі.

На онлайн-карті бойових дій DeepState не позначають змін на лінії фронту на Херсонщині. Однак стабільно на лівому березі помітно плацдарм Сил оборони, який тягнеться від Антонівського мосту до Підстепного. Плацдарм має орієнтовну довжину 14 км та площу 6,57 кв. м. Острови, біля яких знищили російську ДРГ — західніше від мосту: вони тягнуться до Дніпровського лиману.

Cитуація на Херсонщині станом на 16 жовтня 2023 року Фото: DeepState

Зазначимо, західні партнери України сподіваються, що українська армія доб'ється суттєвого просування у 2024 році. Після цього, припускають аналітики, стануть можливі перемовини з РФ.

Нагадуємо, російське командування шостий день намагається взяти штурмом Авдіївку у Донецькій області. За підрахунками Bild, росіяни втратили на цій ділянці фронту 60 бронемашин. Крім того, припускають, що загинула третина живої сили ЗС РФ, яку кинули у бій на даній ділянці фронту.