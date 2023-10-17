Росіяни знову маскуються під українське радіомовлення на Харківщині, — ОВА

У місцевій військовій адміністрації зазначили, що це не перша спроба росіян маскуватися під українське мовлення, щоб дезінформувати населення Харківщини.

Російські окупанти знову намагаються поширювати фейкове радіомовлення на Харківщині. Про це повідомляє пресслужба Харківської обласної військової адміністрації.

"У Харкові та області на частоті 90,2 FM російські окупанти намагаються вести фейкове радіомовлення під назвою "Слобожанське FM", — йдеться у повідомленні.

В ОВА наголошують, що це не перша спроба ворога маскуватися під українське мовлення і дезінформувати населення Харківщини.

Окрім того у військовій адміністрації закликали "слухати лише перевірену інформацію" та опублікували рекомендований список частот:

Балаклія – 104,9 МГц;

Зміїв – 90,8 МГц;

Близнюки – 100,1 МГц;

Барвінкове – 103,4 МГц.

Нагадаємо, голова Нацради Ольга Герасим’юк заявляла, що Національна рада з питань телебачення і радіомовлення спільно з іншими профільними органами працює над питанням регулювання месенджера Telegram. В уряді переконані, що через соцмережу поширюються проросійські наративи.

Раніше російські ЗМІ поширюють інформацію про проведення аукціону в Ялті, Крим, де було виставлено на продаж квартиру, що належить дружині президента України Олені Зеленській.

Також 3 липня у ЗМІ повідомляли, що російські спецслужби навчилися відстежувати спілкування в месенджерах. Зокрема, йшлося про Signal, WhatsApp та Telegram.