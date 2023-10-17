Зникло світло і "потепліло": у Скадовську пролунав вибух в глибокому тилу ЗС РФ, — соцмережі

Вдень 17 жовтня пролунав вибух у Скадовську за 60 км від лінії фронту в тилу російської армії, свідчать соцмережі. Партизани вказують, що можливе влучання по місцю проживання офіцерів ЗС РФ.

Російське командування на Херсонщині намагається збудувати фортифікаційні споруди, щоб не допустити просування ЗСУ ближче до Криму та перерізання сухопутного коридору до окупованого півострова, розповіли аналітики Інституту вивчення війни. Тим часом Сили оборони, зі слів речниці ОК "Південь", протягом двох діб — 15-16 жовтня — знищили цілий артилерійський дивізіон. 17 жовтня українські снаряди могли дістатись до Скадовська, розташованого за десятки кілометрів від лінії фронту. Про вибух в тилу ЗС РФ розповів представник Сил оборони "Николаевский Ванек" у Telegram-каналі.

Перше повідомлення про вибух на окупованій території опубліковане о 15:55. Пізніше автор зазначив, що удар могли завдати по Скадовську: вказується, що там "потепліло". За кілька хвилин з'явилась світлина, на якій видно задимлення.

Пізніше радник мера Маріуполя Петро Андрющенко повідомив, що приліт стався за місцем проживання офіцерів ЗС РФ. При цьому посилався на українських партизанів.

Приліт у Скадовську 17 жовтня 2023 року Фото: Петро Андрющенко/Telegram

Наразі представники окупаційної влади та речники Генштабу ЗСУ не підтвердили можливого прильоту у Скадовську

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Зазначимо, інформацію про надзвичайну подію у Скадовську підтвердили жителі регіону у місцевих пабліках. При цьому зазначили, що вибухів начебто було три. Після них біля військової частини ЗС РФ зникло світло.

Відстань від тимчасово окупованого Скадовська до підконтрольної Україні території — близько 60 км.

Де розташований Скадовськ Фото: DeepState

Між тим в ніч на 17 жовтня стались вибухи за 100 км від лінії фронту — у тимчасово окупованому Бердянську Запорізької області. Українське командування підтвердило, що вдалось знищити російські військові вертольоти. Окупанти запевняють, що удар було завдано далекобійними ракетами ATACMS.

Також у мережі опублікували відео з аеродрому під Бердянськом: видно мінімум два полум'яних стовпи.

Нагадуємо, 16 жовтня загін БПЛА "Коршуни генерала Марченка" показали кадри знешкодження російської ДРГ, яка намагалась висадитись в районі островів у гирлі Дніпра під Херсоном. Напередодні, 15 жовтня, ворог обстріляв обласний центр керованими авіабомбами. Внаслідок російського удару у частині районів зникло світло та вода.