Для навчання "Хезболли": до Сирії прибули інструктори "вагнерівців", — ЦНС

За даними українського підпілля, російські найманці передаватимуть бойовикам "Хезболли" досвід штурмових дій малими групами, боїв у міській забудові та використання БПЛА.

Найманців приватної військової компанії "Вагнер" було перекинуто з Білорусі до Сирії для передачі досвіду війни в Україні. Про це пише Центр національного опору 17 жовтня.

Повідомляється, що інструктори "вагнерівців" тренуватимуть бойовиків ліванського угруповання "Хезболли". Йдеться про штурмові дії малими групами, бої в міській забудові та використання безпілотників.

Як зазначають у ЦНС, наразі бойовики "Хезболли" ведуть бойові дії проти Ізраїлю разом із терористичним угрупованням ХАМАС. За даними українського підпілля, у підготовці ХАМАС до атаки на Ізраїль були причетні "вагнерівці".

"Отже, можна говорити про систематичну підтримку Росії через свої проксі-угруповання терористичних атак проти Ізраїлю", — йдеться в публікації.

У ЦНС також висловили подяку учасникам підпілля Білорусі за надану інформацію.

Нагадаємо, 9 жовтня керівник Центру військово-правових досліджень сказав Фокусу, що в навчанні бойовиків ХАМАС, ймовірно, брали участь інструктори з Російської Федерації.

Зі свого боку головний редактор Defense Express Олег Катков 10 жовтня зазначив, що Росія передала бойовикам ХАМАС свої протитанкові ракетні комплекси "Корнет". За даними експерта, у розпорядженні ХАМАС також є зброя з Ірану.