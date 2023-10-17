"Ворог не припиняє штурм": президентська бригада знищила колону ЗС РФ біля Авдіївки (відео)

Колона російської техніки за підтримки піхоти намагалася прорвати рубежі українських військових. Проте не змогла досягти цілі та була знищена.

Другий механізований батальйон Президентської бригади стримав російський штурм та колону ворожої техніки на Авдіївському напрямку. Про це повідомили в пресслужбі бригади в Telegram.

"На Авдіївському напрямку ворог не припиняє штурми. 2 Механізований батальйон Президентської бригади стримує навалу противника", — йшлося в повідомленні.

Зазначили, що рубежі українських бійців намагалася прорвати колона російської техніки за підтримки піхоти. Проте ворог не зміг досягти цілі та був знищений.

В ролику бійці показали, як виявили ворожу колону за допомогою безпілотних літальних апаратів. Після чого почалася серія вибухів — військові уражали техніку Збройних сил Російської Федерації. В результаті вона переставала функціонувати, а в небо здіймався вогонь та густий чорний дим. Крім цього, військові показали, як скидали одиничні боєприпаси з дронів по живій силі ворога та окопах.

Нагадаємо, 17 жовтня у Military Media Center розповіли про втрати Збройних сил Російської Федерації під час штурму Авдіївки Донецької області. Протягом семи днів, з 10 по 16 жовтня, було знищено близько 5500 військових РФ, чотири танкові батальйони, сім мотострілецьких батальйонів, 11 артилерійських дивізіонів та чверть ескадрильї літаків.

Того ж дня у Міністерстві оборони Великої Британії повідомили, що росіяни планують узяти Авдіївку під свій контроль, адже без цього міста ворог не може досягти ширшого завдання, що пов'язане з повною окупацією Донецької області. Аналітики вважають, що окупантам не вдасться досягти цієї цілі в короткостроковій перспективі.