Удар по ЗС РФ у Луганську та Бердянську: Україна запустила 18 ракет ATACMS, — WP

Неназваний український чиновник підтвердив журналістам, що для нічних ударів по російських гелікоптерах Сили оборони використали касетні боєприпаси типу ATACMS. З його слів, захисники вперше застосували ці ракети.

Для ураження російських вертольотів у тимчасово окупованих Луганську та Бердянську вночі на 17 жовтня Сили оборони використали надані США ракети великої дальності ATACMS. Про це у коментарі The Washington Post повідомив неназваний український військовий чиновник.

За його даними, загалом вночі було запущено 18 ракет типу ATACMS. Джерело підтвердило, що це було перше застосування американського ракетного комплексу.

"Версія, якою Україна вражала цілі в Бердянську на узбережжі Азовського моря та на окупованому сході Луганської області, була озброєна касетними бомбами, а не однією боєголовкою", — зазначили у ЗМІ.

З посиланням на слова офіційного представника США журналісти проінформували, що Україна отримала версію ATACMS з дальністю приблизно 160 кілометрів. Інші версії ракет можуть вражати цілі на відстані до 470 кілометрів.

"Ці удари демонструють нову здатність України вражати ключові цілі глибоко всередині контрольованої Росією території, здатність, яка може дозволити їй завдати значної шкоди російській техніці та арсеналам і вбити або поранити бійців окупаційних російських військ далеко від лінії фронту", — підкреслили у виданні.

Нагадаємо, вночі на 17 жовтня Сили оборони завдали ударів по захоплених ЗС РФ аеродромах у Бердянську та Луганську. За даними Сил спеціальних операцій ЗСУ, в результаті атаки були знищені дев’ять ворожих вертольотів. Також російські окупанти втратили техніку, установку ППО та склад боєприпасів.

Згодом у соцмережах з’явилося фото залишків ракети, яка влучила в аеродром в окупованому Бердянську. Повідомлялося, що на місці удару виявили касетну частину М74 від ракети ATACMS.

Пізніше OSINT-аналітики опублікували знімок уламків ракети у Бердянську. Вони зазначили, що аеродром був атакований MGM-140A ATACMS.