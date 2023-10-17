Орбан у Путіна назвав війну в Україні "воєнною операцією": в Угорщині відреагували (відео)

Угорський депутат Мартон Томпошео висловив обурення з приводу слів угорського прем'єра і назвав це ганьбою.

Прем’єр-міністр Угорщини Віктор Орбан у розмові з президентом Росії Володимиром Путіним назвав війну в Україні "воєнною операцією". Відповідне відео на своїй сторінці в Фейсбук поширив депутат угорського парламенту Мартон Томпошео, один із засновників представленого в парламенті опозиційного руху Momentum.

На опублікованих кадрах чути, як угорський прем'єр на зустрічі з Путіним говорить, що Угорщина прагнула розширювати контакти з РФ, але через "воєнну операцію" і санкції, все трохи призупинилося. На відео чутно фразу "katona műveletek" (воєнна операція в перекладі з угорської — ред.).

Як відреагували на слова Орбана в Угорщині

Депутат Мартон Помпошео обурився такими висловлюваннями Віктора Орбана і зазначив, що те, що відбувається в Україні, це — війна, в якій, зокрема, гинуть і угорці із Закарпаття.

"Ні, Вікторе. Те, що відбувається в Україні – це не "спеціальна воєнна операція", це — війна. Війна, в якій вбивають угорців із Закарпаття за наказом Путіна. Яка ганьба!", — написав депутат.

Нагадаємо, що прем'єр-міністр Угорщини Віктор Орбан намагається домовитись з ЄС щодо виділення траншу для його країни, використовуючи проблеми України.

Раніше повідомлялося, що раніше Орбан наполягав, що претензії до України полягають у начебто в обмеженні прав 150 тис. угорців, які проживають на території країни. Заявляв, що вони не мають можливостей для вивчення рідної мови.