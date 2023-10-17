"Невелика кількість": Україна отримала менше десятка ракет ATACMS від США, — AP

Американський уряд таємно передав ЗСУ балістичні ракети ATACMS. Неназваний чиновник зазначив, що отримана Україною версія ракет має меншу дальність — 160 кілометрів.

США таємно поставили невелику партію ракет великої дальності ATACMS Україні. Про це з посиланням на неназваних офіційних осіб 17 жовтня повідомили у виданні AP.

За даними ЗМІ, за останні кілька днів Сили оборони отримали "менше десятка" ракет типу ATACMS. Очікується, що завдяки їх постачанню Україна отримає "критично важливу" здатність уражати цілі ЗС РФ далеко від лінії фронту.

"Чиновники не були уповноважені публічно обговорювати це питання до офіційного оголошення та говорили на умовах анонімності", — передали журналісти.

За інформацією видання, Україна отримала ракети ATACMS з меншою дальність, ніж вони могли мати. Зі слів неназваного американського чиновника, доставлені боєприпаси мають максимальну дальність приблизно 160 кілометрів. Водночас деякі версії цих ракет можуть уражати цілі на відстані до 300 кілометрів.

Проте, повідомляється, що надані Силам оборони ATACMS несуть касетні частини, які відкривають у повітрі та викидають сотні бомб.

"Невелика кількість ракет підкреслює небажання США надсилати потужну зброю", — додали у матеріалі.

Нагадаємо, вночі на 17 жовтня Сили оборони вдарили по аеродромах у тимчасово окупованих Бердянську та Луганську. У Силах спеціальних операцій ЗСУ повідомили, що захисникам вдалося знищити дев’ять російських гелікоптерів, пускову установку ППО, склад боєприпасів та десятки ворожих бійців.

Згодом у ЗМІ з посиланням на українського чиновника проінформували, що для нічної атаки ЗСУ запустили 18 касетних ракет ATACMS. Повідомлялось, що захисники вперше використали для удару по ЗС РФ американські ракети цього типу.

17 жовтня головнокомандувач ЗСУ Валерій Залужний офіційно підтвердив застосування ракет ATACMS, опублікувавши кадри їх запуску. Він подякував бійцям за службу та партнерам за підтримку.