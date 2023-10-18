ЗС РФ можуть за один раз випустити всі свої ракети по Україні, — Повітряні сили (відео)

За словами спікера ЗС ЗСУ Юрія Ігната, Росія має у своєму розпорядженні достатню кількість ракетоносіїв для одночасного запуску всіх наявних ракет.

Збройні сили Російської Федерації мають можливість атакувати територію України одночасно всіма своїми ракетами, проте навряд чи підуть на це. Про це сказав речник Повітряних сил Збройних сил України Юрій Ігнат в ефірі телемарафону 17 жовтня.

"Носіїв достатньо. У них є кораблі Чорноморського флоту, у них є Каспійська флотилія, у них є стратегічні бомбардувальники, такі як Ту-95 і Ту-160", — сказав Юрій Ігнат.

За його словами, якщо росіяни піднімуть усю авіацію, то фактично зможуть випустити всі ракети, про які відомо українській стороні.

"Але більше тоді в Росії нічого не залишиться. Зрозуміло, що на це вони навряд чи якимось чином підуть", — підсумував Ігнат.

Спікер зазначив, що крім згаданих ракет в окупантів також є старі радянські ракети, такі як Х-22 для дальніх бомбардувальників Ту-22М3, авіаційні ракети Х-59 і ракети С-300, якими окупанти завдають ударів по прифронтовій території.

Нагадаємо, 16 жовтня представник Повітряного командування Юрій Ігнат вказав на те, що нинішні обстріли відчутно слабкіші і ворог накопичує сили для майбутніх ударів. Підрахунки ЗМІ показали, що Росія за пів року виробила близько 600 ракет різних видів і всі запустила по Україні.

Зі свого боку майор запасу Збройних Сил України Олексій Гетьман у коментарі Фокусу від 16 жовтня припустив, що російські повітряні атаки почнуться не пізніше листопада. За його словами, у Кремлі не шукають якихось знакових дат, але стежать за прогнозами погоди.