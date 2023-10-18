Є загиблий, пошкоджено 8 квартир: ЗС РФ вдарили по багатоповерховому будинку в Запоріжжі (фото)

За словами голови Запорізької ОВА Юрія Малашка, ЗС РФ завдали 6 ракетних ударів по території Запоріжжя.

У ніч на 18 жовтня російські війська обстріляли ракетами Запоріжжя. Одна з ракет влучила в житловий багатоповерховий будинок у центрі міста. Про це повідомив голова Запорізької ОВА Юрій Малашко в Telegram.

За його словами, ЗС РФ завдали 6 ракетних ударів по території Запоріжжя в період з 01:33 до 01:48 ночі. Унаслідок влучання однієї з ракет у будинок загинула щонайменше одна людина, ще двоє — дістали поранення. У будівлі пошкоджено 8 квартир.

"На жаль, унаслідок терористичної атаки 1 людина загинула, щонайменше двоє — поранені. Пошкоджено 8 квартир. Мешканців будинку евакуйовано. Усім буде надано тимчасове житло", — повідомив він.

Інформацію про удар підтвердив секретар Запорізької міської ради Анатолій Куртєв. Він у себе в Telegram повідомив, що триває пошуково-рятувальна операція. На місці працюють усі відповідні служби, залучено комунальні автобуси.

Нагадаємо, що ЗМІ підрахували кількість ракет РФ для ударів по Україні. Підрахунки показали, що Росія за півроку виробила близько 600 ракет різних видів і всі запустила по Україні. Тож для майбутніх обстрілів нових ракет немає, але є запаси в арсеналах. Під час розрахунків журналісти користувалися кількома джерелами. Зокрема, використовували повідомлення ПС ЗСУ про орієнтовну кількість запущених і збитих російських ракет.