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Є загиблий, пошкоджено 8 квартир: ЗС РФ вдарили по багатоповерховому будинку в Запоріжжі (фото)

Артем Кальниченко
Фото: Запорізька ОВА | Наслідки удару по Запоріжжю

За словами голови Запорізької ОВА Юрія Малашка, ЗС РФ завдали 6 ракетних ударів по території Запоріжжя.

У ніч на 18 жовтня російські війська обстріляли ракетами Запоріжжя. Одна з ракет влучила в житловий багатоповерховий будинок у центрі міста. Про це повідомив голова Запорізької ОВА Юрій Малашко в Telegram.

За його словами, ЗС РФ завдали 6 ракетних ударів по території Запоріжжя в період з 01:33 до 01:48 ночі. Унаслідок влучання однієї з ракет у будинок загинула щонайменше одна людина, ще двоє — дістали поранення. У будівлі пошкоджено 8 квартир.

"На жаль, унаслідок терористичної атаки 1 людина загинула, щонайменше двоє — поранені. Пошкоджено 8 квартир. Мешканців будинку евакуйовано. Усім буде надано тимчасове житло", — повідомив він.

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Інформацію про удар підтвердив секретар Запорізької міської ради Анатолій Куртєв. Він у себе в Telegram повідомив, що триває пошуково-рятувальна операція. На місці працюють усі відповідні служби, залучено комунальні автобуси.

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Нагадаємо, що ЗМІ підрахували кількість ракет РФ для ударів по Україні. Підрахунки показали, що Росія за півроку виробила близько 600 ракет різних видів і всі запустила по Україні. Тож для майбутніх обстрілів нових ракет немає, але є запаси в арсеналах. Під час розрахунків журналісти користувалися кількома джерелами. Зокрема, використовували повідомлення ПС ЗСУ про орієнтовну кількість запущених і збитих російських ракет.