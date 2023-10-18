"Усіх професіоналів збили": експерт пояснив, чому РФ стала частіше втрачати винищувачі Су-25

Останнім часом інтенсивність польотів ворожої авіації значно збільшилася, а самі пілоти частіше помиляються і близько підходять до зони ураження української системи ППО.

Українським військовим вдалося збити три Су-25 у Донецькій області за останній тиждень. Вартість одного з цих винищувачів становить близько 11 мільйонів доларів. Про це розповів військовий експерт, полковник ЗСУ в запасі, льотчик-інструктор Роман Світан у коментарі медіа "24 Канал".

Почастішання випадків ураження ворожої авіації можна пояснити, зокрема, зростанням кількості вильотів окупаційних сил. Проте існують й інші чинники, які можуть виявитися малоприємними для самих російських військових.

Останнім часом інтенсивність польотів російської авіації значно збільшилася, приблизно в 3-4 рази. Це збільшення пов'язане, зокрема, з активними військовими операціями російських сил у напрямку Авдіївки та Луганська.

"Це, звичайно, призводить до збільшення кількості знищеної російської техніки. Причому, літають жовторотики (недосвідчені пілоти — ред.), які погано орієнтуються в ситуації. Наприклад, "вискакують" за смугу безпеки", — зазначив Роман Світан.

Тобто окупанти надто близько підходять до лінії фронту. Уже там працюють українські військові із ЗРК або ПЗРК.

"Мабуть, випускників цього року посадили на Су-25 і такі результати. А інших льотчиків уже немає. Професіоналів збили ще минулого року", — зауважив льотчик-інструктор.

Така тенденція очевидно грає Україні на руку. Фактично подібних винищувачів уже не випускають, тому їхнє знищення для росіян є болючою втратою.

Нагадаємо, 15 жовтня бригадний генерал, командувач оперативно-стратегічного угруповання військ "Таврія" Сил оборони України Олександр Тарнавський заявив, що військові ТСОУВ "Таврія" збили літак СУ-25, знищили БМПТ "Термінатор" і важку вогнеметну систему залпового вогню "Сонцепек" у Донецькій області.

16 жовтня міністр цифрової трансформації України Михайло Федоров заявив, що українські бійці встановили новий рекорд. Оператори дронів знищили 428 одиниць російської техніки за тиждень. За його словами, на Авдіївському напрямку ЗС РФ втратили 101 гармату, 88 броньованих машин і 75 танків.