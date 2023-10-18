Зброя нової ери: в Японії успішно протестували рельсотрон на морській платформі (відео)

Японській рейлган має калібр 40-мм й запускає 320-грамові сталеві снаряди на швидкості майже 8000 км/год. Відтак у майбутньому не виключено, що гармата зможе перехоплювати гіперзвукові цілі.

Агенція з технологій придбання та логістики Японії відрапортувала про успішне випробування електромагнітної рейкової гармати з морської платформи. Про це повідомляє The War Zone.

Японія заявляє, що випробування рейлгану стало важливим кроком вперед для технології, бо країна планує використовувати як на морі, так і на землі. Інформація про те, за яких умов відбулися випробування, залишається обмеженою.

Проте раніше публічно стало відомо, що рельсотрон здатний стріляти 40-мм сталевими снарядами вагою 320 грамів. Для пострілу зброя використовує не хімічний вибух порохів, а електромагніти. Швидкість пострілу складає 2230 м/c або 7962 км/год з потужністю 5 млн джоулів енергії.

У майбутньому рельсотрон можуть встановлювати на есмінці класу Atago, бо корабель має покращені можливості для генерації енергії, яка необхідна для роботи рейлгану. Не виключено, що розробка зможе потрапити на японські багатоцільові кораблі протиракетної оборони.

Швидкість снарядів з рельсотрона настільки висока, що ймовірно, вони будуть перехоплювати різні цілі, включно з гіперзвуковими ракетами. Не виключено, що до японської розробки приєднаються у майбутньому США.

Нагадаємо, 29 вересня в ЄС відзвітували про розробку гіперзвукової гармати EMRG, яка може прискорювати снаряди до швидкості 7400 км/год.

20 липня у Франції заявили про прогрес у створенні рельсотрона калібром 60 мм.