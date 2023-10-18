"Ми бачили їх помилки": Ізраїль вивчив застосування танків ЗС РФ в Україні, – The Economist

Командувач бронетанкового корпусу АОІ Хішам Ібрагім каже, що танк досі залишається єдиною бойовою платформою, яка поєднує в собі мобільність, захищеність та смертоносність.

Генерали Армії оборони Ізраїлю (АОІ) уважно вивчили досвід російсько-української війни. Тепер він може допомогти у випадку, якщо почнеться наземна операція в секторі Гази. Про це повідомляє The Economist.

Танкові батальйони Армії оборони Ізраїлю після нападу ХАМАСу 7 жовтня готується до операції. Попри засилля безпілотників, ПТРК та інших боєприпасів, танки залишаються єдиною платформою на полі бою з поєднанням мобільності, захисту та серйозної вогневою міццю.

"Ми бачили, як росіяни воювали в Україні, і помилки, яких вони робили. Вони воювали там одним корпусом, а не загальновійськовою тактикою", — каже бригадний генерал Хішам Ібрагім, командувач бронетанковим корпусом армії оборони Ізраїлю.

Іншими словами, російські бронетанкові полки діяли як окремі танкові частини, без спільної роботи з піхотою, саперами та артилерією, а також без координації з розвідкою та авіацією. Це призводило до того, що колони танків могли йти однією дорогою без жодної підтримки, тому їх винищували українські війська.

"Ми вже кілька років проводимо загальновійськову підготовку на всіх рівнях. Ми більше не сприймаємо танк як машину, яка здатна зробити все. Поле бою змінилося, воно стало більш густонаселеним і забудованим. На цих великих місцевостях є багато викликів, і я очікую, що піхота та інженери компенсують мої недоліки. Наші солдати на всіх курсах і навчаннях звикають до ведення бойових дій в умовах загальновійськового оточення", — пояснив Хішам Ібрагім.

Ізраїль здобув багато досвіду під час танкових битв впродовж історії. Тому зараз танкісти АОІ вважаються одними з найбоєздатнішими й підготовленішими у світі. Також Ібрагім додав, що жоден з танків Merkava не був безповоротно втрачено під час нападу ХАМАС, підбиті машини скоро повернуться у стрій.

Merkava з решіткою на башті

Зараз на Merkava встановлюють решітки на баштах, щоб захиститись від дронів, бо не всі машини мають комплекси активного захисту Trophy. Загалом машини є важкими та не дуже мобільними, бо призначені для бойових дій на території Ізраїлю. Вони мають потужний захист та складну систему звʼязку.

Нагадаємо, 13 жовтня ЗМІ писали, що ізраїльські танки Merkava виявились більш захищеними від скидів з дронів, ніж інші західні машини.

18 жовтня у США заявили, що президент Джо Байден оголосив про плани Байдена щодо візиту до Ізраїлю.