Джо Байден прибув до Ізраїлю з офіційним візитом: перші кадри (відео)

Американський президент приземлився в аеропорту Тель-Авіва, де його зустрів прем'єр-міністр країни Беньямін Нетаньягу. Поїздка має дипломатичну місію.

Президент Сполучених Штатів Америки Джо Байден прибув до Ізраїлю, який останні кілька тижнів регулярно зазнає ракетних ударів. Пресслужба прем'єр-міністра Ізраїлю вела пряму трансляцію з аеропорту 18 жовтня.

Зазначається, що літак з американським главою держави вже приземлився в Тель-Авіві, де найближчим часом проведе переговори з прем'єр-міністром країни Беньяміном Нетаньягу. Він зустрічав його з трапа літака.

Цей візит виконує дипломатичну місію на тлі війни Ізраїлю та Палестини, яка набирає обертів. Джо Байден сподівається, що йому вдасться запобігти ще більшому конфлікту на Близькому Сході та знайти мирне рішення.

Зокрема, Вашингтон демонструє тверду підтримку Ізраїлю і водночас намагатиметься знайти шляхи полегшення гуманітарних проблем у Секторі Газа, повідомляє jpost.com. Крім того, американський лідер зустрінеться з сім'ями громадян, які перебувають у заручниках у ХАМАС.

Прессекретарка Білого дому Карін Жан-П'єр також прокоментувала поїздку Джо Байдена до Ізраїлю.

"Президент переконаний, що важливо продовжувати солідарність з Ізраїлем та ізраїльським народом у скрутну годину", — йдеться в повідомленні.

Також зазначалося, що під час зустрічі з ізраїльськими лідерами буде поставлено "жорсткі запитання", проте їхня тематика не розголошується.

Нагадаємо, 17 жовтня повідомлялося, що США направлять до берегів Ізраїлю тисячі морпіхів і понад 10 військових кораблів. Кораблі 26-го експедиційного загону морської піхоти — USS Bataan і USS Carter Hall — після нападу бойовиків ХАМАС на Ізраїль вийшли з портів Кувейту. До них має приєднатися і третій корабель підрозділу — USS Mesa Verde.