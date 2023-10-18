За прикладом Ізраїлю: в Росії закликали провести другу хвилю мобілізації

За словами представника Ради Федерації з оборони РФ Дмитра Рогозіна, Росія "втратила навички проведення мобілізації" і їй варто брати приклад з Ізраїлю, який зміг призвати на службу 300 тисяч резервістів за 48 годин.

Другу хвилю мобілізації в Росії необхідно провести за прикладом збору резервістів в Ізраїлі. Про це заявив член комітету Ради Федерації з оборони Росії Дмитро Рогозін в ефірі радіостанції "Говорить Москва".

"Все ж таки гіркий складний урок було отримано під час мобілізації рік тому. Сподіваюся, він послужив добрим уроком, вивченим уроком", — наголошує Рогозін.

За його словами, Ізраїль зміг призвати на службу 300 тисяч резервістів за 48 годин, оскільки "у них частіше відбуваються такі процедури мобілізації".

Політик також заявив, що Росія "втратила навички проведення мобілізації".

"Я не виправдовую, звісно, ​​я не маю жодного відношення до того, як проводилася мобілізація у нас рік тому, але можу знайти об'єктивні причини. Просто країна велика, давно в нас такого не відбувалося", – зазначив Рогозін.

Друга хвиля мобілізації в Росії: деталі

Російський посадовець закликав не виключати другої хвилі мобілізації у найближчому майбутньому.

"Бо ми маємо справу сьогодні із конфліктом, де ми беремо участь у боротьбі проти, вважайте, колективного НАТО", — сказав Рогозін.

Водночас, він припустив, що піврічні контракти для учасників війни в Україні дозволять уникнути нової хвилі мобілізації.

"Треба дати можливість ще більшій кількості людей йти на контракти, які укладає військовий бойовий резерв. Це піврічні контракти. Ми зараз працюємо активно з міністерством оборони, я намагаюся переконати їх у тому, що це є вихід із ситуації, пов'язаної з мобілізацією", — зазначив представник Радфеда.

На його думку, піврічні контракти будуть особливо потрібні серед чоловіків віком від 40 до 50 років.

"У чоловіків 40-50 років вже є якісь свої зобов'язання, які не можна порівняти з зобов'язаннями молодих людей. Для них піврічний контракт – вихід із ситуації. І вони готові за ці півроку зробити те, що, можливо, інші навряд чи зможуть зробити", — пояснив Рогозін.

Часткова мобілізація в Росії: з чого все почалося

Нагадаємо, президент РФ Володимир Путін оголосив про мобілізацію в Росії 21 вересня 2022 року. 28 жовтня глава Міноборони РФ Сергій Шойгу доповів Путіну про набір 300 тисяч осіб для війни в Україні.

"Це не якісь люди, яких ніколи не бачили та не чули. Це ті, хто відслужив, має військово-облікову спеціальність і бойовий досвід. Про жоден призов студентів і тих, хто навчається, не йдеться. Призовники продовжать служити на території Росії", — заявив Шойгу.

Росія має величезний мобілізаційний ресурс — тих, хто відслужив і має бойовий досвід. За оцінкою глави Міноборони РФ це майже 25 мільйонів осіб.

Нагадаємо, 2 листопада 2022 року Володимир Путін підписав закон, згідно з яким мобілізовані росіяни, які укладають контракти з Міноборони РФ терміном на рік і більше, мають отримувати підвищені одноразові виплати — 195 тис. рублів (3150 доларів).