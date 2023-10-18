"Це були не ви": Байден заявив, що удар по госпіталю в Секторі Гази завдав не Ізраїль

За словами глави Білого дому, у міжнародному співтоваристві не всі впевнені в тому, що лікарню Аль-Ахлі атакували не ізраїльські сили, тому сторонам належить ще "вирішити багато питань".

Під час двосторонньої зустрічі 18 жовтня з прем'єр-міністром Ізраїлю Біньяміном Нетаньяху президент США Джо Байден заявив, що удару по лікарні Аль-Ахлі в Секторі Гази завдала не ізраїльська сторона. Про це повідомляє телеканал CNN.

Глава Білого дому висловив глибоке обурення щодо вчорашньої атаки по цивільному об'єкту в Секторі Гази. За словами американського лідера, у нього склалося враження, що удар завдала "інша команда".

"Річ у тім, що я був глибоко засмучений і обурений вчорашнім вибухом лікарні в Газі, і, судячи з того, що я бачив, схоже, що це зробила інша команда, а не ви", — сказав він Нетаньяху.

Байден додав, що багато людей не впевнені в тому, що лікарню атакували не ізраїльські сили, тому американському та ізраїльському лідерам належить ще "вирішити багато питань".

Реакція деяких держав на удар по лікарні Аль-Ахлі

Зазначимо, що світові лідери по-різному відреагували на подію. Одним із перших удар по лікарні засудив президент Туреччини Реджеп Таїп Ердоган, назвавши це "безпрецедентним злочином". У соцмережах він написав, що удар по Аль-Ахлі, в якій перебувають жінки, діти та ні в чому не винні мирні жителі, — це останній приклад ізраїльських атак, позбавлених найелементарніших людських цінностей.

Ізраїльську сторону також звинуватили в Саудівській Аравії — МЗС країни назвало атаку "жахливим злочином, скоєним ізраїльськими окупаційними силами".

Також із засудженням Ізраїлю висловилися уряди Йорданії, Ірану, Сирії, Пакистану та низка інших країн.

У Європі пролунали стриманіші заяви. Глава Євроради Шарль Мішель сказав, що подія в Газі демонструє "драматичну ситуацію, у якій опинилися люди, які перебувають там".

У США закликали дотримуватися правил ведення війни, а Верховний комісар ООН з прав людини Волкер Тюрк засудив атаку, не покладаючи водночас провину на будь-яку зі сторін.

Зі свого боку Армія оборони Ізраїлю заперечує свою причетність до удару по лікарні в Газі. У заяві ЦАХАЛ ідеться, що згідно з аналізом їхніх оперативних систем, було здійснено ворожий ракетний обстріл Ізраїлю, і саме "Ісламський джихад" несе відповідальність за невдалий ракетний обстріл.

Нагадаємо, 17 жовтня під удар потрапила лікарня Аль-Ахлі в Газі, внаслідок чого загинули щонайменше 500 осіб. Пізніше надійшла інформація про близько 800 загиблих.