"Немає виправдання": у ЄС закликали знайти і покарати винних в ударі по лікарні в Газі (відео)

За словами Урсули фон дер Ляєн, госпіталь в Аль-Ахлі, який прихистив сотні поранених, в одну мить перетворився на пекло, а кадри звідти викликають жах і тривогу.

Винні в обстрілі лікарні на території Сектора Гази, який призвів до загибелі мирних громадян, мають бути притягнуті до відповідальності і покарані. Про це заявила президентка Європейської комісії Урсула фон дер Ляєн 18 жовтня.

За її словами, необхідно в короткі терміни розслідувати ракетний удар, щоб знайти винних у злочині, а також тим самим підтримати народ Палестини, який зіткнувся з трагедією.

"Терор ХАМАСу занурив Ізраїль і Палестину в нову спіраль насильства. Лікарня в Газі, яка прихистила сотні поранених, перетворилася на пекло. Кадри з госпіталю в Аль-Ахлі викликають жах і тривогу. Немає жодного виправдання обстрілу лікарні з цивільними особами. Усі факти мають бути встановлені, а винні мають бути притягнуті до відповідальності", — заявила Урсула фон дер Ляєн.

Окремо було зазначено, що не існує жодного протиріччя між солідарністю з Ізраїлем, а також потребою в закритті гуманітарних потреб жителів Палестини.

ХАМАС у Єврокомісії назвали терористами, від дій яких страждає народ Палестини, відповідно, потрібно підтримати громадян. Водночас в Ізраїлю є право на самооборону.

Також Урсула фон дер Ляєн висловилася про зростання антисемітських настроїв на території Європи і це слід зупинити.

"У Європі має бути нульова толерантність до ненависті чи то в Інтернеті, чи то на наших вулицях. Єврейські цінності сформували наші загальноєвропейські цінності. Ми повинні виконати обіцянку Європи бути єдиною в розмаїтті, бути безпечним місцем для всіх європейців", — продовжили в Єврокомісії.

Нагадаємо, 18 жовтня президент США Джо Байден заявив, що удар по лікарні в Секторі Гази завдав не Ізраїль. За його словами, найімовірніше, вина за трагедію лежить на іншій стороні.