Мобілізація в Україні: хто з чоловіків має право на відстрочку від служби (перелік)

Згідно із законом, відстрочку від служби можуть отримати такі категорії осіб, наприклад, як заброньовані за державними органами працівники, студенти, що навчаються на денній чи дуальній формі навчання, або ж люди з інвалідністю.

В Україні триває загальна мобілізація, під час якої чоловіки віком від 18 до 60 років вважаються військовозобов'язаними. Однак є деякі категорії осіб, яких не призвуть на службу до війська навіть у час воєнного стану. Хто з чоловіків має право на відстрочку та як її оформити розбирався Фокус.

Під час мобілізації будь-якому військовозобов'язаному, який підтвердив обґрунтовані підстави, надається відстрочка від призову. Відповіде рішення ухвалити може ТЦК та СП.

Згідно зі статтею 23 Закону України "Про мобілізаційну підготовку та мобілізацію", відстрочку від служби можуть отримати такі категорії осіб:

працівники, які заброньовані за державними органами підприємствами, установами, організаціями;

особи з інвалідністю;

особи, які тимчасово непридатні до військової служби за станом здоров'я (до 6 місяців);

особи, що самотужки виховують дітей;

особи, які доглядають за хворими членами родини;

особи, які утримують дітей-інвалідів, сиріт або дітей, позбавлених батьківського піклування;

особи, які мають дружину, батьків чи дітей з інвалідністю;

опікуни осіб з інвалідністю або непрацездатних осіб;

батьки, які мають неповнолітніх дітей, якщо один із подружжя проходить військову службу;

працівники військового управління та правоохоронних органів;

студенти, аспіранти та докторанти, що навчаються на денній чи дуальній формі навчання;

наукові та науково-педагогічні працівники, які працюють повний робочий день;

особи, чиї близькі родичі загинули або пропали безвісти під час участі в АТО (військовослужбовці, добровольці тощо).

Однак 28 червня 2023 до абзацу 11 частини 1 статті 23 Закону України "Про мобілізаційну підготовку та мобілізацію" внесли певні зміни.

Згідно з нововведеннями, для того щоб отримати відстрочку від мобілізації, особам, які мають чоловіка або дружину серед осіб з інвалідністю І чи II групи, або одного з батьків чи батьків дружини (чоловіка) серед осіб з інвалідністю І чи II групи, потрібно довести, що вони не мають інших працездатних осіб, які, відповідно до закону, зобов'язані їх утримувати.

Як втілити своє право на відстрочку під час мобілізації: деталі

Аби отримати відстрочку від призову під час мобілізації, вам необхідно подати заяву про відстрочку та прикріпити до неї документи, які підтверджують, що ви не підлягаєте призову.

Цю заяву слід подати до ТЦК та СП (військкомату) за місцем вашого військового обліку або призову. Ви можете подати заяву про відстрочку, отримуючи повістку або коли вам потрібно отримати відмітку у військово-облікових документах для виїзду за кордон.

Нагадаємо, щоб отримати відстрочку від призову на підставі статті 23 Закону України "Про мобілізаційну підготовку та мобілізацію" можна лише до моменту включення до особового складу військової частини. Після зарахування до особового складу ви втрачаєте можливість подати заяву про відстрочку, навіть якщо у вас є на це підстави.

Для отримання відстрочки від мобілізації у період воєнного стану необхідно особисто з'явитися у ТЦК та СП для подання заяви про відстрочку від мобілізації та пройти всі обов'язкові мобілізаційні процедури. Вам доведеться оновити військово-облікові дані та пройти медичний огляд для визначення придатності.

Тільки після успішного завершення цих процедур та подання належних документів можна отримати відстрочку від призову.

Нагадаємо, що Міноборони оприлюднило список хвороб, з якими не можна служити в армії. Під час воєнного стану призовники, у яких діагностовано такі захворювання, визнаються обмежено придатними до військової служби. Їх можуть мобілізувати в разі нагальної потреби.

Раніше повідомлялося, що затримання поліцією та примусова доставка до ТЦКвійськовозобов'язаних є незаконною.