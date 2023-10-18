Мінус ще один Су-25 у росіян: Сили оборони на Запоріжжі збили четвертий літак РФ за тиждень

На Запорізькому напрямку окупанти намагалися відновити втрачене положення південно-західніше Роботиного. Там вони і втратили літак.

На Запорізькому напрямку 18 жовтня Сили оборони збили черговий ворожий штурмовик Су-25. Про це повідомляє пресслужба Об'єднаного пресцентру Сил оборони Таврійського напрямку.

"На Запорізькому напрямку ворог безуспішно намагався відновити втрачене положення південно-західніше Роботиного. Знищено ворожий літак Су-25. Також воїни ОСУВ "Таврія" продовжують наступ — мають частковий успіх південніше Роботиного", — йдеться в повідомленні.

Подробиць знищення ворожого штурмовика не повідомляється. Зазначимо, що це вже четвертий ворожий літак, який "приземлили" Сили оборони на Таврійському напрямку за останній тиждень.

16 жовтня командувач оперативно-стратегічного угруповання "Таврія" Олександр Тарнавський повідомляв про те, що воїни ОСУВ "Таврія" на Донеччині за тиждень знищили вже три ворожих штурмовики Су-25.

Загалом в зоні відповідальності ОСУВ "Таврія" за добу було знищено 288 окупантів, а 3 з них потрапили в полон. Знищено 16 одиниць військової техніки ЗС РФ. Зокрема, 5 ББМ, 4 артилерійських системи, 3 БпЛА, 2 одиниці автомобільної техніки. Також знищено склад боєприпасів ворога.

Нагадаємо, що у Генштабі ЗСУ озвучили втрати російської авіації, після повідомлень про ракетні удари 17 жовтня по аеродромах в Бердянську і Луганську. Так, за даними командування, ЗС РФ втратили 6 гелікоптерів і 1 літак, близько 620 осіб особового складу та понад 50 одиниць техніки.

Раніше повідомлялося, що для атаки на аеродроми ЗСУ вперше застосували американські ракети ATACMS.