"Точно не ППО": Севастополь атакували ракети та БПЛА, над містом здійнявся дим (відео)

В окупованому Криму пролунали вибухи. Місцеві розповіли, що місто атакували ракетами та безпілотниками. В одному з районів Севастополя здіймається дим.

У тимчасово окупованому Севастополі прогримів "гучний вибух". Про це 18 жовтня повідомили у телеграм-каналі "Крымский ветер".

"Після цього увімкнули сирену повітряної тривоги", — зазначили автори контенту.

Те, що у місті була оголошена повітряна тривога, підтвердив у соцмережах представник окупаційної влади Михайло Развожаєв.

Спочатку у місцевому телеграм-каналі "Чп / Севастополь" припустили, що місцеві чули успішну роботу ППО.

"У районі Севастополя, ймовірно, збито українську протикорабельну ракету "Нептун", перероблену для ураження наземних цілей", — йдеться в публікації.

Однак у місті продовжились вибухи. Місцеві поскаржились, що у них "затремтіли вікна".

Також мешканці окупованих територій повідомили, що помітили в небі безпілотник.

Удар по Сахарній Головці

Згодом у соцмережах підтвердили, що в районі колишнього селища Сахарна Головка (нині частина міста) є влучання.

"Це точно не ППО", — визнали автори контенту.

Згодом автори відредагували пост, але спочатку в ньому був текст як на фото Фото: Соцмережi

На місце прильоту виїхали рятувальники.

Реакція окупантів

Михайло Развожаєв заявив, що російський флот "відбиває атаку повітряних цілей". Він підтвердив дим в районі Сахарної Головки.

"Інформація про пошкодження інфраструктури уточнюється", — додав представник окупаційної влади Севастополя.

Публікація Развожаєва від 18 жовтня Фото: Скриншот

Пізніше він завірив мешканців захопленого міста на півострові, що в полі здетонувала бойова частина нібито збитої ракети.

"Ніхто з людей не постраждав. Жодного пошкодження інфраструктури немає. Займання на місці не зафіксовано", — додав Развожаєв.

Реакція України

Народний депутат Олексій Гончаренко опублікував фото диму у Севастополі та натякнув, що удар міг бути завданий ракетами типу Storm Shadow.

"Storm Shadow не закінчаться ніколи. Дим здіймається в районі Севастополя", — написав він.

Публікація Гончаренка від 18 жовтня Фото: Скриншот

Нагадаємо, вночі на 17 жовтня в захопленому ЗС РФ Криму також пролунали вибухи. Повідомлялося, що російська ППО збила кілька безпілотників.

Вночі на 18 жовтня в Криму також було неспокійно. Мешканців Євпаторії розбудив сильний вибух. У соцмережах інформували про атаку БПЛА.