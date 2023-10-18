Довелося змінити тактику: у ЗСУ розповіли, як ЗС РФ використовують дрони (відео)

За словами голови ГО "Аеророзвідка" Ярослава Гончара, росіяни суттєво просунулися в розвитку своїх військових технологій, що є серйозним викликом для України.

У зв'язку з масовим застосуванням Збройними силами Російської Федерації безпілотних літальних апаратів українським артилеристам довелося змінити тактику. Про те, як окупанти використовують БПЛА, військовослужбовці Збройних сил України розповіли в сюжеті "Донбас.Реалії".

Артилерист Олег зазначив, що на початку повномасштабної війни батарея могла просто стояти в полі чи на посадці й очікувати на ціль. Потім військовослужбовці стали більше працювати з перекатами.

"Було дуже багато перекатів. Навіть були такі моменти, коли мені доводилося вмикати секундомір. Я знаю скільки приблизно потрібно часу для того, щоб розрахувати по пострілу, де знаходиться моя гармата, на неї навестися і дати відповідь", — згадує український захисник.

Однак згодом окупанти стали застосовувати баражувальні боєприпаси типу "Ланцет", через що здійснювати перекати стало набагато складніше. Тепер українські військові працюють із добре укріплених позицій.

За словами українських бійців, на Бахмутському напрямку ЗС РФ найчастіше використовують розвідувальні дрони трьох типів: "Орлани-10", ZALA, SuperCam. Вони можуть залітати вглиб позицій ЗСУ і коригувати вогонь у режимі реального часу.

"Росіяни навчилися застосовувати ці засоби комбіновано, зграйним способом", — розповідає голова ГО "Аеророзвідка" Ярослав Гончар.

Так, один російський дрон може визначати ціль, а інший у цей час — завдавати удару. Як зазначає Ярослав Гончар, це свідчить про суттєвий технологічний розвиток ворога і є серйозним викликом. На його думку, з часом ЗС РФ застосовуватимуть БПЛА ще більш масово.

Нагадаємо, 19 вересня військові аналітики повідомили, що ЗС РФ почали застосовувати для атаки українських міст нові безпілотні літальні апарати "Ланцет". Як підтвердження було опубліковано кадри атаки на аеродром Довгинцеве.

Речниця Сил оборони півдня України Наталія Гуменюк 11 жовтня зазначила, що російські окупанти вдосконалили БпЛА "Ланцет", зокрема збільшили його дальність польоту до 70 кілометрів.