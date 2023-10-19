"Відповідь на обстріли": Ізраїль атакував об'єкти "Хезболли" в Лівані, — ЦАХАЛ

За даними командування, ударів завдавали по спостережному пункту на морському узбережжі Лівану, звідки ісламісти вели вогонь по прикордонних територіях Ізраїлю.

Армія оборони Ізраїлю (ЦАХАЛ) провела атаки по об'єктах, що належать терористичній організації "Хезболла" на території Лівану. Про це повідомляє ЦАХАЛ.

У ЦАХАЛ заявляють, що ударів було завдано у відповідь на інциденти зі стріляниною по Ізраїлю минулої доби.

"За останні кілька годин Армія оборони Ізраїлю завдала ударів по об'єктах, що належать "Хезболлі", уздовж ліванського кордону. Це стало відповіддю на обстріли в середу", — йдеться в повідомленні.

У повідомленні також зазначено, що серед атакованих об'єктів був спостережний пункт, розташований біля морського узбережжя, звідки здійснювалися ракетні атаки проти Рош-га-Нікрі.

Уранці 7 жовтня бойовики ХАМАС завдали масованого ракетного удару по території Ізраїлю із Сектора Гази. Було випущено понад 2200 ракет. Бойовики напали на військову базу і почали розстрілювати мирних жителів у прикордонних із Палестиною населених пунктах.

Армія Ізраїлю оголосила операцію "Залізні мечі" проти ХАМАС. Через кілька годин Армія оборони Ізраїлю завдала ракетних ударів по Сектору Газа. У Пентагоні заявили, що США готові зробити все, щоб Ізраїль міг захиститися від нападу бойовиків ХАМАС.

Українська влада засудила напад ісламських бойовиків ХАМАС на Ізраїль. МЗС України підтримало Ізраїль у його праві захищати свій народ.