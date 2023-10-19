"Будуть обстріляні бої": Ізраїль не має післявоєнного плану для Сектора Гази, — Reuters

За словами журналістів, ізраїльська операція передбачає знищення інфраструктури сектора Газа, зокрема підземних тунелів, створених бойовиками ХАМАС.

Операція Армії оборони Ізраїлю (ЦАХАЛ) "Залізні мечі", розпочата в секторі Газа у відповідь на ракетний обстріл території країни палестинським рухом ХАМАС, буде запеклою. Про це пише Reuters із посиланням на регіональних і західних чиновників.

Однак, за їхніми словами, в ізраїльської влади поки що немає уявлення про те, що робити із сектором Газа після закінчення війни.

Три регіональні чиновники, імена яких Reuters не наводить, стверджують, що ізраїльська операція передбачає знищення інфраструктури сектору Гази, зокрема підземних тунелів, створених бойовиками "Хамаса", а також переслідування самих членів палестинського руху.

Агентство нагадує, що ізраїльські офіційні особи, включно з прем'єр-міністром країни Біньяміном Нетаньяху, заявляли, що знищать ХАМАС у відповідь на напад, який став найсмертоноснішим у 75-річній історії Ізраїлю. Однак, що відбуватиметься із сектором Гази далі, поки неясно, зазначає Reuters.

"Звичайно, ми думаємо і розбираємося з цим питанням. Подальші рішення залежать від оцінки ситуації Радою національної безпеки, військовими та іншими фахівцями", — наводить агентство слова глави Ради національної безпеки Ізраїлю Цахі Ханегбі.

За інформацією джерела Reuters, на необхідності зосередитися на післявоєнному плані для сектору Гази під час поїздки до Ізраїлю наголошували держсекретар США Ентоні Блінкен і глава американського оборонного відомства Ллойд Остін.

Уранці 7 жовтня бойовики ХАМАС завдали масованого ракетного удару по території Ізраїлю із Сектора Гази. Було випущено понад 2200 ракет. Бойовики напали на військову базу і почали розстрілювати мирних жителів у прикордонних із Палестиною населених пунктах.

Армія Ізраїлю оголосила операцію "Залізні мечі" проти ХАМАС. Через кілька годин Армія оборони Ізраїлю завдала ракетних ударів по Сектору Газа. У Пентагоні заявили, що США готові зробити все, щоб Ізраїль міг захиститися від нападу бойовиків ХАМАС.