США надали Україні ATACMS, щоб не дати Росії час на перепочинок, — експерт (відео)

За словами Олександра Мусієнка, після зустрічі Володимира Путіна з Кім Чен Ином стало очевидно, що Пхеньян готовий допомагати Москві зброєю. Вашингтон міг відреагувати на це новою партією військової допомоги для ЗСУ.

Сполучені Штати Америки ухвалили рішення про постачання ракет ATACMS Україні для того, щоб у Російської Федерації не з'явився додатковий час на підготовку резервів. Про це заявив керівник Центру військово-правових досліджень Олександр Мусієнко в ефірі телеканалу Freedom 19 жовтня.

За його словами, у Вашингтоні чітко дали зрозуміти, що збираються підтримувати Україну та Ізраїль стільки, скільки буде потрібно. Військова допомога Києву у вигляді ATACMS є розумінням з боку США, що ЗСУ потрібна вогнева міць, щоб завдавати ударів по тилах противника. Особливо, якщо йдеться про зимовий період.

Геополітичні події також зіграли не останню роль.

"Після того, як Путін зустрічався з Кім Чен Ином у Владивостоці, очевидно стало, що Північна Корея приєднується до поставок озброєнь у Росію і, можливо, десь там за лаштунками буде і Китай, який у майбутньому теж зможе щось постачати через КНДР. Поки що неясно, але ризики такі зберігаються. Тому з огляду на всі ці обставини і було ухвалено рішення про те, що Україні необхідно надавати ATACMS", — заявив Олександр Мусієнко.

До цього, останні півроку Сили оборони випробовували ракети Storm Shadow і SCALP-EG, які були передані європейськими союзниками. Вони показували ефективний результат і завдавали шкоди противнику.

"І, звісно, для того, щоб не дати Росії той можливий перепочинок, скажімо так, для переформатування, для поповнення своїх сил і резервів, для пошуку якихось зовнішніх гравців, які можуть допомогти, у США ухвалили саме таке рішення", — підсумував Олександр Мусієнко.

Нагадаємо, 19 жовтня повідомлялося, що ракети ATACMS наводять справжній жах на Росію і це можна вважати своєрідним переломним моментом. Через удари ЗСУ ракетами ATACMS ефективність авіації РФ сильно знизиться, погіршиться логістика ворога на окупованих територіях, пишуть журналісти.