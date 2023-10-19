"Серця розбиті": в Ізраїлі заявили про смерть 12-річної дівчинки, яку підтримала Роулінг

За даними ізраїльського уряду, тіла Ної Дан та її 80-річної бабусі були виявлені напередодні ввечері. Вони потрапили в полон до ХАМАС ще 7 жовтня, у перший день нападу на Ізраїль.

12-річна Ноя Дан, про яку писала британська письменниця Джоан Роулінг, загинула в полоні бойовиків ХАМАС. Про це йдеться на офіційній сторінці Ізраїлю в соціальній мережі Х (нинішня назва Twitter, — ред.) 19 жовтня.

За даними ізраїльського уряду, маленька дівчинка загинула разом зі своєю бабусею Кармелою. Їхні тіла знайшли напередодні ввечері.

"Ми з жахом повідомляємо, що тіла Ної та її бабусі Кармели були виявлені вчора. Дякуємо всім, хто поділився її історією, щоб допомогти нам повернути її додому. Наші серця розбиті", — йдеться в повідомленні.

У Daily Mail поділилися також деякими подробицями трагедії. 80-річна жінка та її онука Ноя Дан, яка страждає на аутизм, були серед тих, хто безвісти зник 7 жовтня, після нападу ХАМАС на територію Ізраїлю.

Родина не втрачала надії, що зможе побачити знову своїх рідних завдяки діям ЦАХАЛу, однак нічого не вийшло.

Перед повідомленням із трагічною новиною мати Ної Дан поділилася останнім голосовим повідомленням доньки. Вона тоді ховалася в будинку бабусі, поки бойовики ХАМАС шукали мешканців для полону або вбивства.

"Мамо, за дверима пролунав сильний гуркіт, який мене налякав. Усі вікна в бабусиному будинку були розбиті біля входу. Тому що був ще один вибух, там багато розбитих вікон. Мамочка... Мені страшно", — розповідала 12-річна дівчинка.

Ще три члени сім'ї Дан вважаються безвісти зниклими.

ХАМАС взяли в полон 12-річну дівчинку: Джоан Роулінг відреагувала

Авторка серії книг про Гаррі Поттера опублікувала в соціальній мережі Х допис, у якому розповіла всьому світу історію дитини. На світлині Ноя Дан тримала в руках книжку письменниці на івриті та тримала чарівну паличку.

"Викрадення дітей — це жахливо і абсолютно невиправдано. Зі зрозумілих причин ця картинка мене вразила. Нехай Ноя і всі інші заручники, захоплені ХАМАС, незабаром повернуться до своїх родин", — написала Джоан Роулінг.

На момент публікації матеріалу вона ніяк не відреагувала на новину про смерть дитини.

Нагадаємо, 17 жовтня повідомлялося, що уряд Ізраїлю відповів Джіджі Хадід на її пост-підтримку Палестини. За їхніми словами, немає нічого доблесного в розправі ХАМАС над ізраїльтянами.