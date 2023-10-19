У Москві запускають нове виробництво ЗРК С-400: що відомо про завод у парку "Руднево"

Будівництво об'єкта площею 93,7 тисячі кв. метрів було завершено за 8,5 місяців. Водночас монтаж виробничої лінії триває, тож поки що про серійне виробництво ЗРК не йдеться.

Московська влада побудувала новий виробничий корпус в індустріальному парку "Руднево". Згодом цю будівлю буде передано концерну "Алмаз-Антей", який спеціалізується на виробництві зенітно-ракетних комплексів, зокрема дорогих С-400. Про це 19 жовтня повідомили в Bulgarian Military.

Оглядачі зазначають, що йдеться не про перенесення місця виробництва, а про розширення виробничих потужностей. Будівництво об'єкта площею 93,7 тисячі кв. метрів було завершено у винятковий термін — всього за 8,5 місяців, причому, як повідомляється, росіяни використовували легкодоступні промислові комплекти.

"За інформацією з надійних джерел у Москві, наразі на цьому об'єкті в основному збирають важливі компоненти системи С-400", — пишуть журналісти.

Крім того, ці джерела стверджують, що повний цикл виробництва і ретельних випробувань продукції "Алмаз-Антея" на замовлення Міністерства оборони РФ буде повністю замкнений у рамках виробництва нового підприємства.

Попри гучні заяви столичної влади є сумніви щодо спроможності серійного виробництва С-400. Ба більше, будівництво самої будівлі завершено, але монтаж виробничої лінії ще триває. Це означає затримку з початком реального виробництва на цьому російському об'єкті.

Нагадаємо, росіяни ведуть роботи зі створення передової ракети до зенітно-ракетного комплексу С-400 класу "земля-земля". Йдеться про ракету 48Н6, яка, за деякими даними, здатна вражати цілі на дистанції до 230 км і має бойову частину в 180 кг.