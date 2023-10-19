Бої за Бахмут: в 3 ОШБр показали, як ліквідували російських штурмовиків (відео)

Перед влучними ударами по живій силі ворога українські бійці застосували димову гранату, яка слугувала орієнтиром для піхоти та ударних дронів.

Бійці РУП "Шершень" другого штурмового батальйону Третьої окремої штурмової бригади Збройних сил України показали знищення особового складу Збройних сил Російської Федерації під Бахмутом Донецької області. Відео опублікували в пресслужбі бригади в Telegram.

Українські військові уражали російську штурмову групу за допомогою скидів з безпілотного літального апарату.

"Димовою гранатою помічаємо орієнтир для своєї піхоти та ударних дронів", — йшлося в повідомленні.

У бригаді зазначили, що українські штурмовики таким чином визначили сектор вогню та дистанцію до ворожої цілі для її подальшого знищення.

У ролику видно, як бійці знайшли живу силу ворога в лісосмузі за допомогою безпілотника. Далі вони кинули димову гранату, яка слугувала орієнтиром для наступних атак. Після чого українські штурмовики скинули декілька боєприпасів по живій силі окупантів.

Нагадаємо, протягом 2-5 жовтня на Лимано-Куп'янському напрямку військові 88-го окремого батальйону 106-ої окремої бригади Сил територіальної оборони Збройних сил України у взаємодії з 66-ою окремою механізованою бригадою імені князя Мстислава Хороброго знищили 28 одиниць бронетехніки Збройних сил Російської Федерації. Зокрема, було уражено щонайменше шість російських танків.

15 жовтня стало відомо, що українські військові знищили російську реактивну систему залпового вогню "Ураган". Вороже озброєння ЗСУ помітили в лісосмузі за допомогою безпілотника. У Генштабі розповіли, що протягом 14 жовтня було ліквідовано близько 880 окупантів та уражено понад сто одиниць військової техніки ЗС РФ.