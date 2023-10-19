Знищили з неба: бійці показали ліквідацію окупантів на Мар'їнському напрямку (відео)

Українські аеророзвідники виявили ворога за допомогою безпілотного літального апарату. Після чого по них було завдано влучних ударів.

Підрозділ аеророзвідки "Алькор" та 116-ї окрема бригада територіальної оборони показали, як знищували живу силу Збройних сил Російської Федерації. Відео опублікували в пресслужбі підрозділу "Алькор" в Telegram.

У ролику українські військові виявили російських військових за допомогою безпілотного літального апарату. Після чого по ворогу був завданий влучний удар, в результаті чого стався вибух, під час якого бойовика ЗС РФ було ліквідовано. Також бійці показали, як скидали боєприпаси по лісосмузі, в якій перебували окупанти. Після вдалих атак в небо здійнявся густий сірий дим, а ворога було ліквідовано.

У Telegram-каналі "Бавовна" зазначили, що знищення ворога відбулося на Мар'їнському напрямку.

"Підрозділ аеророзвідки "Алькор" та 116-ї ОБрТрО продовжує нищити живу силу противника на Мар'їнському напрямку", — йшлося в повідомленні.

Нагадаємо, 19 жовтня в пресслужбі Третьої окремої штурмової бригади Збройних сил України показали, як бійці РУП "Шершень" другого штурмового батальйону ліквідовували живу силу армії Збройних сил Російської Федерації під Бахмутом Донецької області. Військові визначали сектор вогню та дистанцію до ворожої цілі за допомогою димової гранати.

17 жовтня стало відомо, що бійці 88-го окремого батальйону 106-ої окремої бригади Сил територіальної оборони Збройних сил України разом з 66-ою окремою механізованою бригадою імені князя Мстислава Хороброго знищили 28 одиниць російської бронетехніки на Лимано-Куп’янському напрямку протягом 2-5 жовтня. Українські військові уразили шість російських танків та іншу техніку.