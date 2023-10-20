У світі зростає страх перед потенційною новими ядерними перегонами між США і Росією, — Bloomberg

За словами журналістів, Сполучені Штати нещодавно провели експеримент із фугасним вибухом на ядерному полігоні в штаті Невада.

Багато аналітиків побоюються, що між США і Росією почнуться нові перегони ядерних озброєнь. Про це повідомляє видання Bloomberg.

За словами журналістів, Сполучені Штати нещодавно провели експеримент із фугасним вибухом на ядерному полігоні в штаті Невада. Це сталося буквально через кілька годин після того, як Росія скасувала заборону на випробування своєї атомної зброї.

Видання пише, що запаси ядерної зброї контролює Міністерство енергетики США. У цих запасах налічує понад 5000 одиниць цього озброєння. При цьому, під час випробування в Неваді, як повідомляється, використовувалися хімічні речовини й радіоізотопи для "перевірки нових моделей прогнозованого вибуху". У відомстві вважають, що такі випробування допоможуть допомогти виявити атомні вибухи в інших країнах.

У матеріалі йдеться, що випробування є законними. Офіційні особи США заявляють, що ядерні боєголовки не випробовують, а проводять докритичні експерименти для перевірки конструкції зброї.

Аналітики занепокоєні тим, що такі дії можуть бути неправильно витлумачені та призвести до подальшої ескалації.

За словами секретаря організації з Договору про всеосяжну заборону ядерних випробувань Роберта Флойда, відмова Росії від угоди викликає велике розчарування і глибокий жаль.

"Зараз важливіше, ніж будь-коли" запобігти відновленню випробувань", — сказав він.

Нагадаємо, що 11 жовтня в Росії вже звинувачували США в підготовці випробувань ядерної зброї. Тоді неназваний представник Держдепу США відкинув заяви Рябкова. За його словами, це лише чергова спроба Кремля збільшити ядерні ризики, а також посилити напруженість у контексті вторгнення військ РФ в Україну.