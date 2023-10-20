"ЗСУ вдасться прорватися": експерт пояснив, що може змінити ситуацію на фронті в Україні

За словами британського полковника у відставці Глена Гранта, окупанти роблять безперервні спроби атакувати на Запорізькому та Донецькому напрямку, але ЗСУ вдається стримувати ворога.

Становище на фронті в Україні може зазнати змін у разі успішного просування та активних контратак з боку Збройних сил України. Про це повідомив полковник армії Великої Британії у відставці, військовий експерт Глен Грант в ефірі телеканалу "Еспресо".

"Прорив на лінії зіткнення, де російські сили могли б просто розсипатися. Так, окупанти хочуть десь прорватися в Донецькій області. Ми знаємо, що 110-та бригада ЗСУ їх відштовхує, стримує. Вони наступають, вони гинуть, але далі наступають", — зазначив експерт.

Глен Грант висловив побоювання про те, що ЗСУ буде надзвичайно складно справлятися, якщо збройні сили Російської Федерації продовжать атаки й окупацію.

"Ми розуміємо, що з боку України також гинуть люди. І вже важко замінити натреновані кадри. Можуть бути й інші атаки на Запорізькому та Донецькому напрямках. Сподіваємося, що ЗСУ вдасться прорватися. Ось що дійсно може змінити ситуацію на полі бою", — резюмував британський полковник у відставці.

Нагадаємо, що Генштаб 19 жовтня побічно підтвердив просування морпіхів на лівому березі Херсонщини. За даними командування, протягом минулої доби ЗС РФ атакували населений пункт Піщанівка, що розташований на лівобережжі регіону.

Аналітики ISW заявили, що ЗС РФ вчаться воювати й активно використовують нові тактики на Донбасі. Окупанти під час наступу на Авдіївку приділяють велику увагу контрбатарейній боротьбі, а також активно використовують засоби радіоелектронної боротьби, проводять ретельну артилерійську підготовку поля бою і демонструють чітку взаємодію між командуванням, розвідкою і штурмовими групами.