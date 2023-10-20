Мобілізація в Україні: види повісток і хто їх може вручати на вулиці

За словами начальника служби зв'язків із громадськістю командування Сухопутних військ ЗСУ Володимира Фітьо, у громадських місцях можуть вручати два типи повісток — для уточнення даних і мобілізаційне розпорядження.

В Україні триває мобілізація, в рамках якої військовозобов'язані чоловіки від 18 до 60 років можуть бути призвані на службу до Збройних сил. Одним зі способів оповіщення військовозобов'язаних про необхідність з'явитися до військкомату є вручення повістки. Фокус розбирався, які можуть бути види повісток і хто їх вручає на вулиці.

Які повістки вручають на вулиці

Начальник служби зв'язків із громадськістю командування Сухопутних військ Збройних сил України, підполковник Володимир Фітьо в ефірі телемарафону пояснив, що вручення повістки на вулиці не означає негайного відправлення на фронт, і пояснив, які бувають види повісток.

Існує два види повісток, які можуть вручати на вулиці:

Перша повістка зобов'язує військовозобов'язаного з'явитися до військкомату для уточнення даних, проходження медогляду та отримання інформації про його сімейний стан, професію, спеціальність.

Мобілізаційне розпорядження вручається військовозобов'язаним, яких визнано придатними до військової служби. Воно зобов'язує військовозобов'язаного з'явитися до військкомату для виряджання у війська.

Які особи можуть вручати повістки

Вручати повістки можуть уповноважені особи, зокрема:

виконавчі органи сільських, селищних, міських рад;

керівники (голови) державних органів, органів місцевого самоврядування, підприємств, установ та організацій

керівники закладів освіти;

уповноважені представники територіальних центрів комплектування та соціальної підтримки.

Кому вручають повістки

Відповідно до Постанови про територіальні центри комплектування та соціальної підтримки, повістки можуть вручатися всім громадянам України віком від 18 до 60 років. Однак у Порядку організації та ведення військового обліку призовників і військовозобов'язаних зазначено, що повістки можуть вручатися тільки призовникам, військовозобов'язаним і резервістам.

Що робити, якщо вручили повістку

Якщо вам вручили повістку, ви повинні:

Перевірити документи в особи, яка вручає повістку. Має бути розпорядження керівника ТЦК про вручення повісток із прізвищами цих осіб та їхні службові документи (посвідчення), які доводять, що ці особи працюють саме в цих установах.

Підписати повістку та розписатися в її отриманні.

З'явитися до ТЦК у зазначений строк.

Нагадаємо, юрист та адвокат Ростислав Кравець розповів, що підприємці можуть отримати бронь від військової служби, однак за певних умов. Зокрема, йдеться про випадки, коли виконується оборонне замовлення.

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