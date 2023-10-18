Моблізація в Україні: що робити студентові, якщо він отримав повістку

Якщо студент має відстрочку, але отримав повістку, він має звернутися до ТЦК та СП, де перебуває на обліку.

Related video

Попри те, що загалом студенти мають відстрочку від мобілізації до завершення навчання, вони можуть отримати повістку. Що робити в такій ситуації "24 Каналу" розповів юрист та адвокат Ростислав Кравець.

За його словами, якщо студент, який має відстрочку, отримав повістку, насамперед він має звернутися до Центру комплектування та соціальної підтримки, де перебуває на обліку, і повідомити там, що має відстрочку. При цьому він повинен надіслати письмову заяву в ТЦК та СП з відповідним повідомленням.

Важливо

Мобілізація в Україні: хто з чоловіків має право на відстрочку від служби (перелік)

"До заяви додайте копії документів, які можуть підтвердити, що ви є студентом за денною формою у вищому навчальному закладі", – уточнив юрист.

Ростислав Кравець зазначив, що були випадки, коли військкоми не захотіли приймати такі заяви. У такому разі необхідно надіслати її надіслати офіційним листом разом із необхідними документами на адресу ТЦК та СП.

"У листі має бути заява з проханням дати відстрочку і документи, які підтверджують те, що ви навчаєтесь у вищому навчальному закладі за денною формою. Це допоможе захистити ваші права", – наголосив Кравець.

Нагадаємо, що Фокус розібрався, чи можуть чоловіки, які не отримали повістки, уникнути мобілізації, якщо їхні дані не внесені до електронного реєстру.

Раніше повідомлялося, що представник Полтавського обласного ТЦК і СП майор Роман Істомін розповів, з якими захворюваннями можуть мобілізувати до лав ЗСУ.