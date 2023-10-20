ЗСУ за добу знищили 1380 окупантів та 120 бронемашин, — Генштаб (інфографіка)

За даними командування, за останню добу на фронті відбулося 90 бойових зіткнень. ЗСУ завдали точних ударів по двох районах зосередження особового складу та пункту управління.

За минулу добу Сили оборони завдали безпрецедентної шкоди російським окупаційним силам. Було знищено близько 1380 ворожих бійців. Про це йдеться в ранковому зведенні Генерального штабу Збройних сил України від 20 жовтня.

Так, Збройні сили Росії зазнали таких втрат:

1380 осіб особового складу;

55 танків;

120 бронемашин;

29 артсистем;

8 БПЛА;

33 одиниці авто та спецтехніки.

Ситуація на фронті

За даними Генштабу ЗСУ, Сили оборони України продовжують активні операції на сході та півдні країни. На Мелітопольському напрямку проводяться наступальні дії, а також наступальні операції тривають на Бахмутському напрямку. У результаті цих зусиль ворожі сили зазнають важких втрат.

За останню добу відбулося 90 бойових зіткнень. Ворог завдав 12 ракетних і 60 авіаційних ударів, а також здійснив 53 обстріли з реактивних систем залпового вогню по позиціях ЗСУ та населених пунктах.

На Запорізькому напрямку наші військові змогли успішно зберегти свої позиції в районі Вербового, Запорізької області. На Херсонському напрямку, у зоні відповідальності ОСУВ "Одеса", Сили оборони активно проводять контрбатарейну боротьбу та завдають вогневих ударів по тилах противника.

Авіація Сил оборони протягом доби завдала точкових ударів по пункту управління, провела 13 атак у районах зосередження особового складу, озброєння та військової техніки, а також ще 4 атаки на зенітно-ракетні комплекси ворога. Також наші військові знищили 4 розвідувальні безпілотники оперативно-тактичного рівня.

Підрозділи ракетних військ завдали ударів по пункту управління, 2 районах зосередження особового складу, озброєння та військової техніки, знищили 2 важких вогнеметних системи залпового вогню ТОС-1А "Солнцепек" і 13 артилерійських засобів ворога.

Нагадаємо, згідно з даними американських аналітиків ISW, Сили оборони закріпилися на лівому березі Херсонської області і чекають підкріплення. При цьому російські військкори стверджують, що українські сили були відкинуті.