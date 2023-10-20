Паливозаправник на базі "Армати": у мережу злили креслення бронетехніки (фото)

Машина за задумом матиме захищений й відокремлений модулі з паливом. Броньований танкер має доставляти паливо під обстрілами й витримувати удари дронів-камікадзе.

В російських соціальних мережах злили креслення броньованого танкера на базі платформи "Армата". Про це повідомляє Army Recognition.

Броньований паливозаправник побудовано на базі важкої БМП Т-15. Над його створенням працює Військова академія матеріально-технічного забезпечення імені генерала армії А. В. Хрульова. Т-15 є універсальною платформою для РФ, на які планували будувати не тільки танк, а й САУ, БМПТ та БТР. Наразі майже всі ці проєкти так і не пішли серійно в російську армію.

Розробка, яку злили в мережу, має вирішити питання забезпечення армії паливом на передовій в сучасних бойових умовах з дронами-камікадзе та обстрілами. Конструкція танкера детально описується. Одна з особливостей машини — внутрішнє компонування. Місткості для палива мають знаходитись всередині броньованої капсули, які відокремлена від решти машини. Так само захищено й моторний відсік від іншої частини машини. Все має підвищити живучість машини на полі бою.

1 - корпус, 2 - гусениці, 3 - опорний каток, 4- люк 1 - корпус; 4 - люк; 5 - отвір; 6 - задні двері 1 - корпус, 2 - гусениці, 4 - люк, 6 - задні двері

Для покращення бронювання пропонується використати броньовану сталь з керамічними вставками, щоб підвищити захист. Коли керамічні елементи розпадаються, то вони створюють вібрації всередині бронювання, щоб перенаправити ударний імпульс по всій площі бронювання.

Машину пропонують для використання в ЗС РФ та інших силових органах.

Нагадаємо, 12 вересня у РФ заявили, що танки Армата не надійдуть в армію РФ раніше 2026 року.

20 жовтня у РФ завершили випробування САУ "Коаліція-СВ", яка нібито матиме радіус ураження в 80 км.