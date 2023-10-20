ЗСУ тримають під вогневим контролем усю територію окупованого Криму, — Братчук (відео)

Представник Одеської ОВА переконаний, що південь нашої держави буде максимально захищений додатковими засобами протиповітряної оборони. Це є пріоритетом у роботі і союзників, і керівництва України.

Сьогодні Збройні сили України тримають під вогневим контролем усі військові об’єкти Російської Федерації на території тимчасово окупованого Криму, заявив 20 жовтня спікер Української добровольчої армії "Південь" Сергій Братчук в ефірі телеканалу FREEДОМ.

Братчук зазначив, що ЗСУ мають засоби для ураження і тримають під контролем об’єкти ЗС РФ на півострові, зокрема і військові аеродроми.

"Збройні сили України не просто знають добре "Бельбек", а тримають його під вогневим контролем. Усі прекрасно розуміють, що сьогодні в України є ті засоби ураження, які контролюють практично всі російські військові об’єкти на території тимчасово окупованого півострова", — сказав він.

Сергій Братчук також прокоментував заяву президента Російської Федерації Володимира Путіна про те, що російські винищувачі МіГ-31, які є насіями "Кинджалів", тепер будуть патрулювати акваторію Чорного моря. На його думку подібні заяви очільника Кремля орієнтовані на "внутрішнього споживача". Вони мають на меті інформаційно заспокоїти росіян і спробувати вкотре натиснути на союзників України. Але партнерів України вже складно чимось здивувати, особливо погрозами.

"Проте, у нас є засоби ППО, які такі ракети ("Кинджали" — ред.) збивають. І для того, щоб "Кинджалами" загрожувати нашій країні, певним об’єктам інфраструктури, не обов’язково вести патрулювання в Чорному морі", — зазначив речник.

На його думку, сьогодні південь України є пріоритетом у роботі і союзників, і керівництва України. "Південь нашої держави буде максимально захищений додатковими засобами протиповітряної оборони", — наголосив Братчук.

Крім того, 20 жовтня повідомлялося, що ЗС РФ перекидають техніку з Луганська для штурму Куп'янська. За минулий тиждень партизани "мінусували" техніку, яку тепер противник не зможе використати за "призначенням".