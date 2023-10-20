ATACMS не всемогутній: проти яких цілей ракета буде майже неефективною, – Forbes

Майор американської армії Джеймс Хаттон стверджує, що ATACMS з касетною боєголовкою може виявитись неефективним проти танків. Суббоєприпаси можуть вивести з ладу оптику або пошкодити двигун, але це лише якщо пощастить.

Українська армія отримала партію балістичних ракет ATACMS M39, які мають касетну бойову частину. Вони можуть бути неефективними для знищення бронетехніки. Про це повідомляє Forbes.

ЗСУ вдарили по аеродрому ЗС РФ в Бердянську та Луганську, що дозволило знищити понад 10 вертольотів. Проте у виданні зазначають, що М39 — не всемогутні й не зможуть знищити захищені бойові машини. Причина криється в касетній бойовій частині. Ракета має 950 суббоєприпасів, розміром із гранату. Якщо вони не влучать в уразливу частину танка, то навряд зможуть завдати серйозної шкоди.

M39 — це двотонна балістична ракета, яка має дальність ураження до 165 км з інерційною системою наведення. Боєприпаси були виготовлені в 1990-х роках. Адміністрація президента США Джо Байдена відправила в Україну нерозголошену кількість балістичних ракет, ймовірно, після перевірки технічного стану твердопаливного палива.

ATACMS з касетною бойовою частиною М74 ідеально підходять для атаки на неброньовані цілі: вантажівки, боєприпаси, радари, транспортні засоби з легким бронюванням, заявив майор армії США Джеймс Хаттон. Проте, на його думку, нема сенсу витрачати ATACMS для удару по танковому полку, оскільки потужності суббоєприпасів не буде достатньо.

Звісно, М74 зможе пошкодити оптику, чи якщо пощастить, пробити моторно-трансмісійний відділ, щоб пошкодити двигун. Проте зупинити бронетанковий штурм буде дуже складно. В США вже заявили, що постачатимуть Україні ATACMS без ризику для власної боєготовності. На думку автора, це може означати, що ЗСУ отримуватимуть старіші версії ракет: М39, які вже передаються, та М48. М48 — це балістична ракета з унітарною бойовою частиною, яка зможе підірвати укріплення чи інші захищені ворожі обʼєкти.

Нагадаємо, 20 жовтня в США заявили, що ЗСУ не будуть бити ракетами ATACMS по території РФ.

19 жовтня міністр МЗС Дмитро Кулеба заявив, що США і надалі постачатимуть ракети ATACMS, в тому числі більш далекобійні версії.