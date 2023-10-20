Було дано гарантії: США розповіли, чи можуть ЗСУ бити ракетами ATACMS по території РФ

За словами бригадного генерала Патріка Райдера, Штати продовжують консультації з Києвом, союзниками і партнерами, щоб забезпечити Україну всім необхідним для захисту від РФ.

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Сполучені Штати отримали від України гарантії, що ЗСУ не застосовуватимуть ракети ATACMS по території Росії. Про це під час пресконференції представник Пентагону бригадний генерал Патрік Райдер.

Він також відмовився говорити, скільки ракет Вашингтон передав Києву.

"Я не можу вдаватися в деталі щодо кількості ATACMS, які ми поставили. Однак, як і всі інші системи та обладнання, які ми передали Україні, були підкріплені запевненнями, що вони будуть використовуватися в рамках суверенної України, щоб повернути назад і захистити суверенну українську територію", — сказав Райдер, відповідаючи на запитання журналіста.

За словами Райдера, Штати продовжують консультації з Києвом, союзниками та партнерами, які мають забезпечити Україну всім необхідним для захисту від російської агресії.

Нагадаємо, що очільник МЗС України Дмитро Кулеба розповів про домовленість зі США щодо ATACMS. Україна отримала всі типи зброї, які хотіла мати у своєму арсеналі. Далі йтиметься лише про розширення кількості, дальності та модифікації, розповів глава МЗС.

Також керівник Центру військово-правових досліджень Олександр Мусієнко заявив, що США надали Україні ATACMS, щоб не дати Росії час на перепочинок. Він зазначив, що після зустрічі Володимира Путіна з Кім Чен Ином стало очевидно, що Пхеньян готовий допомагати Москві зброєю. Вашингтон міг відреагувати на це новою партією військової допомоги для ЗСУ.