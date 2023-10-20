"Вантажили награбоване": у Мелітополі партизани підірвали авто окупантів-мародерів (відео)

За даними мера міста Івана Федорова, російські солдати систематично грабували квартири українців. Випадок в одному з мікрорайонів міста став для них останнім.

У ніч на 20 жовтня в тимчасово окупованому Мелітополі Запорізької області місцеві партизани підірвали авто, в якому перебували російські окупанти. Про це в п'ятницю повідомив мер Мелітополя Іван Федоров у своєму Telegram-каналі.

За інформацією міського голови, партизани ліквідували російських солдатів, які регулярно грабували порожні квартири в місті.

"Місцеві партизани Мелітополя влаштували вибух ворожої машини. За нашими уточненими даними, нічний вибух у Мелітополі призвів до знищення автомобіля з окупантами-грабіжниками", — написав мер Федоров.

Повідомляється, що зазначені загарбники грабували житло українців систематично. В один із таких випадків у мікрорайоні Авіамістечко на північному заході Маріуполя вони "обчистили" квартиру і стали вантажити все в припарковане авто — у цей момент і стався вибух.

Фото: Google Maps

"Під час чергового нічного полювання в районі Авіамістечка, саме в момент завантаження награбованого в авто, і стався вибух. Майже два роки окупації, але ворогу все ще неспокійно навіть під час комендантського часу вночі", — зазначив мер Мелітополя.

Вибухи в Мелітополі 20 жовтня

Зазначимо, що раніше мер Мелітополя Іван Федоров повідомив, що в ніч на 20 жовтня, в окупованому місті чули вибухи та рух техніки на військовій базі, яку окупанти організували в Авіамістечку.

Нагадаємо, 13 жовтня стало відомо, що в Мелітополі місцеві партизани підірвали поїзд, який перевозив озброєння з окупованого Криму на позиції ЗС РФ на захоплених територіях.