Від дронів до вогнепальної зброї: КНР регулярно постачає РФ озброєння для війни, – Пентагон

Китайський уряд намагається збалансувати стратегічне партнерство з РФ, але при тому уникнути репутаційних або економічних втрат, які можуть бути через допомогу ЗС РФ.

Китай дозволяє російським військовим закуповувати зброю та безпілотники на комерційних ринках. Про це йдеться у звіті Пентагону для Конгресу.

Повномасштабне вторгнення РФ в Україну було неочікуваним для Китаю й стало серйозним викликом для країни. Пекін, ймовірно, намагається збалансувати стратегічне партнерство з РФ, але при тому уникнути репутаційних чи економічних втрат, які може спричини допомога росіянам.

Офіційно КНР заперечує будь-які заяви про постачання летального озброєння у РФ. Проте Китай не регулює ринок комерційних дронів, та дозволив ЗС РФ купувати дрони та безпілотники, які використовуються для війни проти України. З березня 2022 року по 2023 роки китайські компанії експортували таких виробів та деталей до них на суму понад 12 млн доларів. Також у звіті йдеться про те, що РФ купувала у китайців товари подвійного призначення й деякі види вогнепальної зброї, запчастини, навігаційне обладнання та захисне спорядження.

Разом з тим Пентагон відзначає, що Китай досі обмірковує над обʼємами та масштабами зобовʼязань з надання матеріальної допомоги РФ. Урядовці КНР з підозрою ставляться до намірів РФ. Вони дивляться на китайсько-російські відносини крізь історичну призму, коли Російська імперія та СРСР користувалися слабшим Китаєм. Тому двосторонні відносини пронизані напруженістю та стратегічною недовірою.

Пекін намагається витримувати нейтралітет, але інколи їхні заяви повторюють російські з критикою Сполучених Штатів. Вони уникають називати війну в Україні "війною" й не засуджують дії Кремля. Також КНР будує стосунки з РФ в межах міжнародних платформ: ООН та БРІКС.

Нагадаємо, 20 жовтня ЗМІ писали, що Китай будує новий світовий порядок. Європа відвернулась від Сі через дружбу з Путіним.

19 жовтня у Пентагоні заявили, що Китай збільшив ядерний арсенал на 100 боєголовок.