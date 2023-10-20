Знищено сотні штабів: в Ізраїлі визначались з датою початку операції у Секторі Гази, — посол (відео)

Ізраїльські війська на території Сектору Гази знищили сотні цілей, серед яких були підземні тунелі, склади та штаби терористів ХАМАС. Також завдають ударів на півночі — знешкоджують схованки "Хезболли".

В ніч з 19 на 20 жовтня Армія оборони Ізраїлю (ЦАХАЛ) завдала низки ударів по штабах ватажків ХАМАС. Тим часом посол Ізраїля в Росії Олександр Бен Цві заявив, що вже прийнято рішення щодо дати початку повномасштабної операції зі знешкодження терористів у Секторі Гази. Про деякі деталі ситуації він повідомив агентству ТАСС.

Олександр Бен Цві зазначив, рішення щодо проведення наземної операції продиктовано двома міркуваннями. Зокрема, Ізраїль має на меті звільнити усіх заручників та зруйнувати усі структури ХАМАС. Іншим чином, окрім як наземна операція, цього досягнути не можливо.

"І тому без використання, у тому числі наземної операції, це неможливо зробити. Тому можна сказати, що рішення таке ухвалено", — заявив ізраїльський дипломат. Втім дати початку операції у Секторі Гази він не оприлюднив.

Заява посла Ізраїля в Росії Фото: Скриншот

Зазначимо, очільники Ізраїлю наразі офіційно не повідомляли, коли саме ЦАХАЛ почне бойові дії на території, підконтрольній ХАМАС.

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Пресслужба ЦАХАЛ опублікувала низку повідомлень про дії, вжиті проти ХАМАС в Секторі Гази, а також "Хезболли" у Лівані. Зокрема, показали на відео, як завдали ударів по точках, де ховалися праворадикальні ісламісти.

У Секторі Газа вдарили місцевістю біля мечеті в районі Джаблія, де терористи зустрічалися і мали наглядовий пункт. Також ізраїльтяни зазначили, що знешкоджено загін, який готувався підірвати літак.

Крім того, ізраїльський безпілотник потрапив по схованку терористів на території Лівану. Вдалося знищити інфраструктуру загонів "Хезболли", які 19 жовтня обстрілювали північ Ізраїлю.

В цілому зазначається, що завдали близько сотні ударів, при цьому знищили тунелі, склади боєприпасів і "десятки оперативних штабів".

Ізраїльське командування наголосило, що планує евакуювати жителів північних регіонів країни. Офіційної заяви щодо початку сухопутної операції пресслужба ЦАХАЛ не публікувала.

Зазначимо, у перші дні після терористичної атаки 7 жовтня, під час якої бойовики ХАМАС убили більш як 1200 людей, прем'єр-міністр Ізраїлю Беньямін Нетаньягу повідомив, що ЦАХАЛ здійснив низку рейдів у Сектор Гази для порятунку заручників. Тоді ж він відзначив, що готуються військова операція проти терористів.

Тим часом Ізраїль відвідав з офіційним візитом президент США Джо Байден, який заявив про повну підтримку дій ізраїльтян. Між тим представники Білого дому пропонували проводити бойові дії з таким розрахунком, щоб завдати якнайменше шкоди цивільним людям.

Нагадуємо, у ЗМІ повідомили про намір Пентагону надати ЦАХАЛ артилерійські снаряди калібру 155 мм. Експерти проаналізували, чи може це вплинути на бойові дії в Україні. Напередодні військові аналітики розповіли про зброю, якою володіють терористи ХАМАС. Зі слів аналітиків, зброя має північнокорейське походження і потрапила в Сектору Гази за посередництва Ірану.