Допоможе знайти зниклих безвісти: Ізраїль почав локальні рейди в Секторі Гази

За словами прем'єр-міністра Ізраїлю Беньяміна Нетаньягу, по ХАМАСу завдано сильного удару, але це тільки початок.

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Армія оборони Ізраїлю заявляє, що піхота і танки увійшли 13 жовтня на територію Сектора Гази під час локальних рейдів із метою зачистки території від потенційних терористів і для пошуку зниклих безвісти ізраїльтян. Про це повідомляє Time of Israel.

Як пише видання, солдати ЦАХАЛу обшукали і зібрали докази, які допоможуть знайти заручників. Крім того, ізраїльські військові ліквідували групи терористів, які запускали протитанкові керовані ракети по ізраїльській території.

"Сили виявили знахідки, які можуть допомогти в пошуках зниклих безвісти", — зауважив речник ЦАХАЛу, контр-адмірал Даніель Хагарі.

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Він також додав, що ізраїльська армія продовжить докладати всіх зусиль, "щоб знайти кожну деталь про зниклих безвісти і заручників". Однак війська Армії оборони Ізраїлю вглиб Сектора Гази не входили.

Увечері 13 жовтня до нації звернувся прем'єр-міністр Беньямін Нетаньягу, який наголосив, що "ми б'ємося за батьківщину, і ми б'ємося як леви".

Він розповів, що розмовляв із сім'ями, які втратили близьких, і пообіцяв їм знищити ХАМАС, але для цього потрібен час.

"Ми завдаємо сильного удару по ХАМАСу, але це тільки початок", — підкреслив він.

Що відомо про ситуацію із заручниками

За оцінками, 150-200 осіб було взято в заручники ХАМАС під час кривавої атаки минулої суботи, 7 жовтня. Армія оборони Ізраїлю повідомила сім'ям 120 заручників про те, що їхні близькі перебувають у Секторі Гази. Водночас ізраїльський уряд стоїть перед надскладним вибором, пише ВВС.

За припущеннями журналістів служби ВВС, Катар, Єгипет і, можливо, інші арабські країни таємно розмовляють із ХАМАС про звільнення заручників, хоча б часткове.

"Однак градус люті з обох сторін настільки високий, що ні Ізраїль, ні ХАМАС не налаштовані на компроміс", — наголошує ВВС.

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Одна з обговорюваних пропозицій, за інформацією журналістів, — обміняти ізраїльських жінок і дітей на 36 палестинських жінок і неповнолітніх, ув'язнених в ізраїльських в'язницях.

"Але зараз усе набагато складніше. Якщо у звичайний час головним пріоритетом для Ізраїлю було б повернення заручників, сьогодні це повне знищення ХАМАС", — каже старший аналітик Інституту політики і стратегії ізраїльського Університету Райхмана Міхаель Мільштейн.

На думку Мільштейна, ХАМАС, можливо, не стане тримати захоплених жінок, дітей і людей похилого віку — "вони псують імідж угруповання у світі і можуть вимагати більшого догляду". А ось із захоплених військовослужбовців ізраїльської армії ХАМАС намагатиметься отримати максимум вигоди для себе, каже аналітик.

Що відбувається в Ізраїлі зараз

ЦАХАЛ обстрілює пости "Хезболли" після того, як угруповання взяло на себе відповідальність за обстріл Ізраїлю.

Жителів Сектора Гази закликали залишити північний район до певної години.

Армія оборони Ізраїлю заявляє, що завдає "широкомасштабних" авіаударів по багатьох об'єктах ХАМАС у Секторі Гази. У ЦАХАЛі обіцяють найближчим часом надати додаткову інформацію про удари.

Увечері 13 жовтня ХАМАС знову завдав ракетних ударів по центральній частині Ізраїлю і взяв на себе відповідальність за це.

У прибережних ізраїльських містах Ашдод і Ашкелон лунають ракетні сирени.

Раніше Фокус розповідав про те, хто виступив за і проти атаки ХАМАС на Ізраїль. Ісламські країни Іран і Афганістан виступили з радикальним закликом взяти Єрусалим, а цивілізовані країни Заходу засуджують атаки терористів.

Фокус повідомляв, що Ізраїлю загрожує війна на п'ять фронтів. А саме — з ХАМАС, Ліваном, Сирією, Іраном і палестинськими бойовиками на Західному березі річки Йордан.

Нагадаємо, міністр закордонних справ Ірану Хосейн Амір Абдоллахіан 13 жовтня заявив, що якщо армія Ізраїлю продовжить блокаду Гази, то інші "рухи опору" можуть відкрити другий фронт у війні. За його словами, блокада міста і вимкнення електрики є воєнними злочинами ізраїльських силовиків.

Водночас президент Палестини, пише Фокус, заявив про необхідність "припинення ізраїльської окупації".