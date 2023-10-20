"Сподіваюся, він вимив руки": Кулеба відреагував на зустріч Орбана з Путіним

Дмитро Кулеба відреагував на рукостискання Орбана з Путіним та звинуватив Росію в підтримці ХАМАС.

Міністр закордонних справ України Дмитро Кулеба прокоментував зустріч прем’єр-міністра Угорщини Віктора Орбана з президентом РФ Володимиром Путіним на "Один пояс — один шлях" у Китаї. Про це повідомляє France 24.

На інтерв’ю журналісти попросили відреагувати Кулебу на нещодавню зустріч Орбана та Путіна, під час якої перший потиснув руку главі РФ.

"Сподіваюся, що він принаймні вимив і продезінфікував руки після рукостискання з Путіним", — відповів міністр.

"Ми краще за всіх знаємо, що таке війна": Кулеба про конфлікт Ізраїлю та ХАМАС

Кулеба закликав "усі сторони, як в Ізраїлі, так і в Палестині", "уникати жертв серед цивільного населення та поважати статус критичної цивільної інфраструктури".

"Ми краще за всіх знаємо, що таке війна", — додав міністр.

Окрім того, Дмитро Кулеба звинуватив Росію в підтримці ХАМАС. За його словами, напередодні атаки ХАМАС Україна спостерігала активізацію російської пропаганди арабською мовою.

"У політичному плані Росія справді отримує вигоду від війни на Близькому Сході", — заявив він.

Говорячи про підтримку Києва Сполученими штатами Америки, Кулеба зазначив, що війна на Близькому Сході та війна в Україні "це не окремі події". Він висловив упевненість, що підтримка США, будь то з боку законодавців чи громадськості, залишатиметься непохитною, попри майбутню президентську кампанію в США.

Зустріч Орбана та Путіна: деталі

17 жовтня Прем’єр-міністр Угорщини Віктор Орбан і президент РФ Володимир Путін зустрілися на полях міжнародного форуму з китайської ініціативи "Один пояс — один шлях". Там Угорщина ще раз підтвердила свою прихильність російсько-угорським зв'язкам на тлі міжнародної напруженості.

Путін підкреслив, що Угорщина розвиває тісніші зв'язки з Росією, ніж інші держави ЄС, і розглядається нею як ключовий потенційний противник ухваленого у грудні торік рішення про те, чи варто розпочинати з Києвом переговори про вступ до ЄС.

Нагадаємо, депутат угорського парламенту Мартон Томпошео поширив відео, де чутно, як Орбан у розмові з Путіним назвав війну в Україні "воєнною операцією".