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Воєнний фокус Російсько-українська війна

Жорстокі та принизливі тортури: 90% полонених ЗСУ страждали від дій РФ, — правозахисник

Артем Богомаз
Фото: Telegram | Правозахисник розповів, як росіяни ставляться до українських полонених (ілюстративне зображення)

За словами Олександра Павліченка, ставлення до українських військовополонених на території Росії вказує на недосконалість міжнародних організацій, існування яких не змінює ситуацію.

Російська Федерація проводить цілеспрямовану політику щодо жорстокого поводження з українськими військовополоненими та цивільними заручниками. Такі випадки фіксуються регулярно з 2014 року. Про це розповів правозахисник, виконавчий директор Української Гельсінської спілки з прав людини Олександр Павличенко в ефірі телеканалу Freedom 20 жовтня.

За його словами, такі агресивні дії з боку противника вказують на недосконалість міжнародних інституцій, таких як Червоний Хрест і ООН. Вони не можуть не тільки змінити ситуацію, а й домогтися повної реєстрації всіх полонених.

"На жаль, опитуючи українських військовополонених, які виходили з полону, можемо сказати, що більше ніж 90% тих, хто побував у полоні, зазнали жорстокого поводження і тортур. Є випадки загибелі або вбивств у місцях несвободи, де утримувалися українські військовополонені. Утримувалися без дотримання будь-яких нормальних цивілізованих правил із застосуванням жорстоких катувань, жорстокого поводження, принизливого поводження", — заявив Олександр Павліченко.

Окремо він додав, що якщо Україна надає доступ міжнародним організаціям до полонених, то Росія навіть не збирається цього робити на регулярній основі. Це відбувається дозовано і за дозволом влади. Представників ОБСЄ або Червоного Хреста пускають лише до деяких громадян, які не розкажуть про тортури. Тобто, незалежний контроль здійснювати фактично неможливо.

"Це — одна з великих проблем, яка на сьогоднішній день стоїть на порядку денному міжнародних організацій: питання про те, як домогтися ефективності такого контролю, і щоб він працював з обох сторін. Це завдання, яке має бути вирішене для того, щоб насамперед забезпечити безпеку утримання осіб, які потрапили в полон по обидва боки війни", — додав Олександр Павліченко.

Нагадаємо, 3 жовтня повідомлялося, що Мелітополь перетворили на центр тортур і найбільшу катівню в Європі. Кабінети для допитів російські окупанти розташовують поруч із камерами, тож полонені чують, як інших катують.