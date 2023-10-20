Жорстокі та принизливі тортури: 90% полонених ЗСУ страждали від дій РФ, — правозахисник

За словами Олександра Павліченка, ставлення до українських військовополонених на території Росії вказує на недосконалість міжнародних організацій, існування яких не змінює ситуацію.

Російська Федерація проводить цілеспрямовану політику щодо жорстокого поводження з українськими військовополоненими та цивільними заручниками. Такі випадки фіксуються регулярно з 2014 року. Про це розповів правозахисник, виконавчий директор Української Гельсінської спілки з прав людини Олександр Павличенко в ефірі телеканалу Freedom 20 жовтня.

За його словами, такі агресивні дії з боку противника вказують на недосконалість міжнародних інституцій, таких як Червоний Хрест і ООН. Вони не можуть не тільки змінити ситуацію, а й домогтися повної реєстрації всіх полонених.

"На жаль, опитуючи українських військовополонених, які виходили з полону, можемо сказати, що більше ніж 90% тих, хто побував у полоні, зазнали жорстокого поводження і тортур. Є випадки загибелі або вбивств у місцях несвободи, де утримувалися українські військовополонені. Утримувалися без дотримання будь-яких нормальних цивілізованих правил із застосуванням жорстоких катувань, жорстокого поводження, принизливого поводження", — заявив Олександр Павліченко.

Окремо він додав, що якщо Україна надає доступ міжнародним організаціям до полонених, то Росія навіть не збирається цього робити на регулярній основі. Це відбувається дозовано і за дозволом влади. Представників ОБСЄ або Червоного Хреста пускають лише до деяких громадян, які не розкажуть про тортури. Тобто, незалежний контроль здійснювати фактично неможливо.

"Це — одна з великих проблем, яка на сьогоднішній день стоїть на порядку денному міжнародних організацій: питання про те, як домогтися ефективності такого контролю, і щоб він працював з обох сторін. Це завдання, яке має бути вирішене для того, щоб насамперед забезпечити безпеку утримання осіб, які потрапили в полон по обидва боки війни", — додав Олександр Павліченко.

Нагадаємо, 3 жовтня повідомлялося, що Мелітополь перетворили на центр тортур і найбільшу катівню в Європі. Кабінети для допитів російські окупанти розташовують поруч із камерами, тож полонені чують, як інших катують.