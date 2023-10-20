Мобілізація в Україні: що робити, якщо військком вручив повістку хворому чоловіку

Юристка розповіла, що існує два шляхи для оскарження висновків медкомісії про придатність до служби. При цьому важливо врахувати, що потрібно дотриматись термінів для оскарження в суді.

Представник Сухопутних сил ЗСУ Володимир Фітьо заявив, що до Територіальних центрів комплектування мають з'явитись усі військовозобов'язані українці. Між тим у деяких випадках військово-лікарські комісії (ВЛК) можуть прийняти рішення про повну придатність громадянина, який насправді має захворювання. Що потрібно зробити, щоб оскаржити рішення ВЛК, пояснила юристка Анастасія Цибулько. Пояснення юристки щодо ВЛК розміщено на порталі "РБК-Україна".

Цибулько роз'яснила, що перелік хвороб, маючи які громадянин стає непридатним для служби, перелічений у Наказі № 402 від 14.08.2008 Міністерства оборони України. У наказі ідеться про "Положення про військово-лікарську експертизу в Збройних Силах України" — саме ним мають керуватись ВЛК, проводячи медичну експертизу. Якщо людині становлено діагноз з переліку, приведеному у Положенні, то Терцентри комплектування не повинні його мобілізувати.

Перелік хвороб, які роблять людей непридатними для Сил оборони, перелічені у Додатку 1 "Розклад хвороб, станів та фізичних вад, що визначають ступінь придатності до військової служби, служби у військовому резерві". Розклад місить 86 пунктів.

Чи можлива мобілізація при туберкульозі Фото: Скриншот

Мобілізація в Україні: як оскаржити рішення ВЛК

Зі слів юристки, ВЛК не має права встановлювати придатність, якщо людина має право на визнання непридатності згідно з Наказом Міноборони. Однак якщо є рішення, з яким громадянин не згоден, він може його оскаржити.

Документи для оскарження рішення медкомісії

Найперше, наголосила Цибулько, потрібно зібрати певний набір документів, щоб обґрунтувати свою ситуацію:

медичні довідки,

копії документів з історією хвороб;

висновки лікарів з державних медичних закладів щодо наявності певних хвороб.

Процедура оскарження рішення ВЛК

Оскаржити рішення медкомісії можна в судовому порядку, пояснила юристка. При цьому наголосила, що люди можуть обрати два варіанти дій.

Якщо висновок щодо придатності до служби прийняла ТЦК нижчого рівня (міського чи районного), то потрібно його оскаржити по черзі в ТЦК вищих рівнів, дійшовши до обласної Теркомісії. Таким чином потрібно дістатись до Центральної ТЦК, яка може призначити контрольну медкомісію. Після цього, якщо людина все ж отримує висновок, з яким не погоджується, то може звертатись до суду і подавати цивільний позов.

Інший варіант — відразу подавати цивільний позов, ідеться у поясненні Цибулько.

Юристка зазначила, що в обох випадках важливо вкластись у терміни:

якщо почати з оскаржування в досудовому порядку — через ТЦК різних рівнів — на подання позову є три місяці;

відразу звернутись до суду — шість місяців.

Як діяти, якщо хвора людина опинилась у війську

Бувають випадки, що якщо все ж мобілізували людину з хворобою або погіршився стан здоров'я на службі. У цьому випадку також можна звернутись з рапортом про стан здоров'я і отримати відповідний висновок. У деяких випадках громадянина можуть визнати повністю не придатним для служби, наголосила Цибулько.

Щоб пройти ВЛК, перебуваючи на службі, потрібно пройти такі кроки:

подати рапорт командиру, в якому повідомити про свій стан здоров'я; отримати направлення від військової частини на ВЛК; підготувати документи, які підтверджують стан здоров'я; пройти ВЛК та отримання висновку; медкоміся надсилає висновок до військової частини, де мають прийняти рішення про звільнення за станом здоров'я.

Зазначимо, офіс Уповноваженого з захисту прав людини повідомив про отримання тисячі скарг на роботу ВЛК. У офісі наголосили, що планують перевірити роботи усіх військово-лікарських комісій України.

Нагадуємо, представник Сухопутних сил ЗСУ пояснив, чи планує Генштаб мобілізацію чоловіків, молодших 27 років. Зі слів офіцера, наразі їх не мобілізуватимуть, але вони можуть укласти контракт на добровільній основі.