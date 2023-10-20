Отримали понад 1000 скарг: в Україні перевірили 100% ВЛК, виявлено ряд проблем, — омбудсмен

Від початку року Офіс омбудсмена отримав понад 1000 скарг на роботу ВЛК. Перевіряли як комісії при ТЦК та СП так і ВЛК, які діють при цивільних лікувальних закладах.

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У Офісі омбудсмена України відреагували на скарги громадян і промоніторили 100% ВЛК по всій країні. Про це повідомив уповноважений Верховної Ради України з прав людини Дмитро Лубінець у своєму телеграм-каналі.

За його словами, до Офісу впродовж цього року надійшло 1 093 звернення від громадян щодо роботи військово-лікарських комісій.

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"У серпні ми зафіксували позитивні зрушення у порівнянні з минулим роком, однак виявили й недостатній організаційний рівень проведення ВЛК, значні порушення прав під час її проходження, котрі впливають на морально-психологічний стан як військовослужбовців, так і військовозобов’язаних", — зазначив Лубінець.

Він зауважив, що ВЛК перевіряли за двома напрямками — у ТЦК, у госпітальних гарнізонах та у цивільних лікувальних закладах.

Перевірки проводилися у всіх областях, зокрема, і в прифронтових, і охопили 100% ВЛК.

Проблеми, які виявив Офіс омбудсмена у ВЛК

За результатами моніторингу комісія виявила низку проблем, що стосуються дотримання прав людини.

▪️ відсутність єдиного реєстру військовозобов’язаних із відповідним наповненням щодо історії хвороби,

▪️ формальність у проходженні ВЛК ("Скарги є? Немає? Придатний!"),

▪️ корупційна складова,

▪️ недотримання електронної черги,

▪️ невиконання вимоги Постанови КМУ від 18.04.2023 №343 щодо долучення до здійснення медоглядів цивільних закладів охорони здоров’я та ін.

Дмитро Лубінець зазначив, що Офіс омбудсмена ініціюватиме створення робочої групи за участі всіх відповідальних державних відомств, аби привести до ладу нормативно-правові акти, які стосуються проходження ВЛК.

Зокрема, йдеться про:

використання електронної системи охорони здоров’я у роботі з військовослужбовцем, який проходить ВЛК;

перегляду тарифу на оплату медогляду комісією ВЛК;

здійснення навчання чи проходження тренінгів цивільних фахівців, які залучені до роботи ВЛК;

приведення приміщень ВЛК до належного рівня з урахуванням фактори безбар'єрності та доступності, та ін.

Офіс і надалі прийматиме та розглядатиме звернення громадян, щоб права військовослужбовців не порушувалися.

Нагадаємо, що у період воєнних дій, отримавши повістку, чоловік зобов'язаний відвідати місцевий ТЦК, надати свої особисті дані та пройти ВЛК. Ця процедура спрямована на визначення придатності людини до військової служби.

Раніше повідомлялося, як чоловікам правильно проходити ВЛК. Так, з квітня 2023 року більш як на 50% збільшено кількість гарнізонних ВЛК, впроваджено електронну чергу на проходження ВЛК.