ЗСУ завдали ракетного удару по будівлі сільради в Вербовому на Запоріжжі, — оккупанти

Колаборант Рогов зазначив, що будівля відновленню не підлягає. В коментарях дописувачі повідомляють, що в сільраді окупанти зберігали зброю.

На Запоріжжі у селі Вербове Пологівського району пролунав потужний вибух. Ракета Сил оборони поцілила будівлю сільської адміністрації. Про це 20 жовтня повідомив представник окупаційної адміністрації Запорізької області Володимир Рогов.

"ЗСУ завдали ракетного удару по селу Вербове Пологівського району Запорізькій області. Снаряд потрапив до будівлі адміністрації Вербівської сільської ради. Будівля відновленню не підлягає", — написав він.

Колаборант зазначив, що внаслідок ракетного удару жертв та постраждалих немає. Більше подробиць щодо влучання він не повідомив.

В коментарях під його дописом прихильники України повідомили, що в сільській адміністрації окупанти облаштували склад БК, і там перебував також і особовий склад ЗС РФ.

Нагадаємо, що Генеральний штаб та інші українські військові джерела повідомили, що ЗСУ домоглися успіху на південь від Роботиного і на південний захід від Вербового, просуваючись на 400 метрів у невизначеній ділянці західного фронту Запоріжжя.

Раніше повідомлялося, що західні ЗМІ писали про те, що осінні дощі та зимові холоди впливатимуть на контрнаступ ЗСУ, оскільки просування українських сил буде сильно сповільнено.