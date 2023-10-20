На тлі скарг росіян на прорив: Зеленський зустрівся з військовими на Херсонщині (відео)

Президент відвідав Херсонську область, на лівобережну частину якої, зі слів російських пропагандистів, нещодавно зайшли захисники. Також Володимир Зеленський побічно прокоментував втрати ЗС РФ під Авдіївкою.

Президент України Володимир Зеленський провів нараду з військовими у Херсонській області. Про це він повідомив 20 жовтня у соцмережах.

Лідер розповів, що на нараді були присутні головнокомандувач ЗСУ Валерій Залужний, начальник Генштабу ЗСУ Сергій Шаптала, командувач ОСУВ "Одеса" Андрій Гнатов, командувач Морської піхоти Юрій Содоль та голова Держприкордонслужби Сергій Дейнеко.

"Особливий формат, вузьке коло. Щодо ситуації в Херсоні та області, загалом на Півдні, а також на Донеччині — передусім Авдіївка", — зазначив Зеленський.

Президент подякував захисникам за "потужну" оборону та щоденне знищення російських окупантів.

"Цими днями російські втрати дійсно вражають, і саме такі втрати окупанта потрібні Україні", — додав Зеленський.

Нагадаємо, 19 жовтня у ГУР підтвердили, що ЗС РФ зазнали "відчутних" втрат на Авдіївському напрямі. Зі слів представника відомства Андрія Юсова, йдеться про щонайменше шість ворожих танків, знищених Силами оборони.

Раніше, 18 жовтня, російські пропагандисти поскаржились, що українські війська форсували Дніпро та зайшли на лівий берег Херсонської області. 19 жовтня просування українських сил на лівобережжі Херсонщини побічно підтвердили у Генеральному штабі ЗСУ.