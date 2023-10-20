"Спробують розвинути успіх": ЗС РФ готуються наступати у найближчі тижні, — розвідка Естонії

Керівник відомства Антс Ківісельг попередив, що російські склади поповнились на 350 тисяч артилерійських снарядів. Окрім того, ворог нарощує сили перед новим наступом та вже готовий бити по українській інфраструктурі.

Росія отримала додаткові снаряди та готується до нового наступу на території України. Про це заявив голова естонської розвідки Антс Ківісельг, як передали в URR 20 жовтня.

За оцінкою відомства, нині ЗС РФ зосередились на двох ділянках фронту — на Авдіївському та Лимано-Куп’янському напрямах. Попри те, що Москва називає діли своїх сил обороною, в Естонії переконані, що ворог готується до нового наступу.

"Агресор намагається зняти з себе це тавро і показати своєму народу, що вони займаються активною обороною, а не якимось нападом. Проте я мушу визнати, що дії, які вживає РФ на сході й на північному сході можуть призвести до того, що найближчими тижнями армія РФ спробує розвинути успіх, направити туди додаткові сили й перейти в наступ на тій ділянці фронту", — сказав Ківісельг.

Керівник розвідки розповів, що в Краснодарський край РФ була доставлена тисяча морських контейнерів з Північної Кореї. З його слів, арсенал російських окупантів поповнився 350 тисячами артилерійських снарядів.

"Якщо ми досі бачили, що Росія випускає близько 10 000 снарядів за одну добу, то кількості боєприпасів, що направила Північна Корея, має вистачити на місяць-півтора. Також не варто забувати, що наближається зима. Звичайно, знову почнуться атаки на енергетичну інфраструктуру", — зазначив Ківісельг.

Він попередив, що країна-агресорка вже закінчила підготовку до таких ударів. За припущенням естонського розвідника, атак на українську інфраструктуру можна очікувати вже у найближчі тижні або місяць.

Водночас полковник Сил оборони Естонії Ханнес Тоомсалу піддав сумніву здатність ракет ATACMS суттєво вплинути на ситуацію на фронті. З його слів, озброєння матиме ефект лише пару місяців — до реорганізації тилів ЗС РФ.

"Їхні ATACMS вражають цілі на дистанцію в 165 км максимум. За ними стежитимуть, але в результаті трапиться те саме, що і з HIMARS. Тоді перші пару місяців українці успішно вражали цілі в межах радіуса ураження, а потім росіяни відтягнули свої тили далі, перевезли склади, командні пункти далі від зони ураження HIMARS", — пояснив Тоомсалу.

Проте в естонському генштабі наголосили, що ЗСУ можуть найближчим часом прорвати ворожу оборону та вийти на оперативний простір.

Нагадаємо, розслідувачі інформували, що Росія отримала від Північної Кореї артилерійські снаряди 122-мм і 152-мм. Повідомлялося, що снаряди були виготовлені у 2000-х роках та є відносно новими.

20 жовтня у ЗСУ розповіли про ситуацію на Лимано-Куп’янському напрямі. Зі слів пресофіцера Євгена Назаренка, російські окупанти змінили тактику своїх штурмів та відправляють у бій добре підготовлених бійців.